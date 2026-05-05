[속보] 심야 광주 도심 여고생 흉기 살해 20대 남성 검거

▲ 광주 광산경찰서

심야 시간대 광주 도심에서 흉기를 휘둘러 여고생을 숨지게 한 20대 남성이 사건 발생 11시간 만에 경찰에 검거됐습니다.경찰은 CCTV 추적 등을 통해 24살 남성 A 씨를 피의자로 특정하고, 주거지 근처에서 잠복하다 사건 발생 11시간 만인 오늘 오전 11시 20분쯤 광주시 광산구 노상에서 A 씨를 붙잡았습니다.A 씨는 오늘 새벽 0시 10분쯤 광주시 광산구 한 대학교 근처에서 남녀 고등학생 2명에게 흉기를 휘두른 혐의를 받고 있습니다.이 사건으로 흉기에 찔린 여고생은 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.또 다른 피해자인 남자 고교생 1명은 가벼운 상처를 입었으며 생명에는 지장이 없는 상태입니다.조사 결과 남자 고교생은 길 건너편을 지나던 중 여성의 비명을 듣고 현장으로 향했으며, A 씨는 남자 고교생에게도 흉기를 휘두른 뒤 달아난 것으로 파악됐습니다.경찰은 A 씨를 상대로 범행 동기 등 정확한 사건 경위를 조사할 예정입니다.(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)