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[속보] 심야 광주 도심 여고생 흉기 살해 20대 남성 검거

홍순준 기자
작성 2026.05.05 13:32 수정 2026.05.05 13:39 조회수
[속보] 심야 광주 도심 여고생 흉기 살해 20대 남성 검거
▲ 광주 광산경찰서

심야 시간대 광주 도심에서 흉기를 휘둘러 여고생을 숨지게 한 20대 남성이 사건 발생 11시간 만에 경찰에 검거됐습니다.

경찰은 CCTV 추적 등을 통해 24살 남성 A 씨를 피의자로 특정하고, 주거지 근처에서 잠복하다 사건 발생 11시간 만인 오늘 오전 11시 20분쯤 광주시 광산구 노상에서 A 씨를 붙잡았습니다.

A 씨는 오늘 새벽 0시 10분쯤 광주시 광산구 한 대학교 근처에서 남녀 고등학생 2명에게 흉기를 휘두른 혐의를 받고 있습니다.

이 사건으로 흉기에 찔린 여고생은 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.

또 다른 피해자인 남자 고교생 1명은 가벼운 상처를 입었으며 생명에는 지장이 없는 상태입니다.

조사 결과 남자 고교생은 길 건너편을 지나던 중 여성의 비명을 듣고 현장으로 향했으며, A 씨는 남자 고교생에게도 흉기를 휘두른 뒤 달아난 것으로 파악됐습니다.

경찰은 A 씨를 상대로 범행 동기 등 정확한 사건 경위를 조사할 예정입니다.

(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)
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