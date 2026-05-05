국토부, 배달용 전기 이륜차 보험료 인하…"고유가 부담 완화"

▲ 전기 이륜차

국토교통부와 배달서비스공제조합은 오는 6일부터 배달용 전기 이륜차의 공제보험료를 인하한다고 5일 밝혔습니다.전기 이륜차 공제보험료 할인율을 기존 1.0%에서 17.5%로 확대해 배달 종사자의 비용 부담을 줄이고 궁극적으로 내연기관차에서 전기차로의 전환을 적극 유도한다는 방침입니다.전기 이륜차 공제보험료는 연간 약 78만 원에서 65만 원으로 낮아질 전망입니다.내연기관 이륜차 공제보험료(약 79만 원)보다 14만 원 저렴한 수준입니다.조합은 교통안전 할인 특별약관의 할인율을 상향 조정해 보험료 부담을 추가로 경감할 계획입니다.전면 번호판 부착, 안전교육 이수, 운행기록장치 장착 등 사고 예방 활동에 적극 참여하는 종사자들을 대상으로 합니다.아울러 사고 발생 시 종사자의 실질적인 회복을 돕기 위한 '운전자 상해 특화 상품'도 올해 하반기 선보일 예정입니다.사고 위험이 높은 배달 업무 특성을 고려해 이에 특화한 상해 보장 범위를 제공할 것으로 기대됩니다.박재순 국토교통부 교통물류실장은 "이번 정책이 고유가로 어려움을 겪는 배달 종사자들의 부담을 완화하고 친환경 운송수단 전환을 촉진하는 계기가 되길 바란다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)