정부, 먹거리 물가 부담 완화 행사…농축·수산물 최대 50% 할인

▲ 5일 서울의 한 대형마트에 사과가 진열되어 있다.
정부는 5월 가정의 달을 맞아 먹거리 물가 부담 완화를 위해 농축산물과 수산물 할인 행사를 확대 추진한다고 밝혔습니다.
농림축산식품부는 5∼6월 100억원 규모의 농축산물 할인 지원을 추진합니다.
쌀, 계란, 닭고기 등 기존 할인 품목에 더해 양파, 배추, 양배추와 토마토, 참외, 애호박, 파프리카 등을 포함해 최대 40% 할인합니다.
또 한우와 돼지고기도 자조금 단체와 협력해 최대 50% 할인을 지원합니다.
라면·빵·과자 등 가공식품 4천여 개 품목도 최대 58% 할인 판매합니다.
해양수산부도 오는 6일부터 24일까지 전국 56개 온오프라인 판매처에서 '수산물 특별 할인전'을 열고 명태, 고등어, 갈치, 오징어, 김, 전복 등 주요 품목을 최대 50% 저렴하게 판매합니다.
특히 가격 상승으로 소비자 부담이 커진 고등어는 300g 내외 제품으로 구성한 '국민 실속 자반고등어'를 별도로 선보입니다.
아울러 농식품부는 농촌 관광 활성화를 위해 5월 한 달간 '농촌관광 가는 주간'을 확대 운영합니다.
농촌 체험 상품은 최대 30%, 숙박 상품은 최대 20% 할인하고, 일부 지역에서는 농촌관광 상품 할인과 '워케이션'(휴가지 원격 근무) 지원도 병행합니다.
정부 관계자는 "가정의 달을 맞아 먹거리와 여행 부담을 덜기 위한 다양한 할인 행사를 마련했다"며 "물가 안정과 소비 활성화에 도움이 되길 기대한다"고 말했습니다.
(사진=연합뉴스)
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