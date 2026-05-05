정부, 먹거리 물가 부담 완화 행사…농축·수산물 최대 50% 할인

▲ 5일 서울의 한 대형마트에 사과가 진열되어 있다.

정부는 5월 가정의 달을 맞아 먹거리 물가 부담 완화를 위해 농축산물과 수산물 할인 행사를 확대 추진한다고 밝혔습니다.농림축산식품부는 5∼6월 100억원 규모의 농축산물 할인 지원을 추진합니다.쌀, 계란, 닭고기 등 기존 할인 품목에 더해 양파, 배추, 양배추와 토마토, 참외, 애호박, 파프리카 등을 포함해 최대 40% 할인합니다.또 한우와 돼지고기도 자조금 단체와 협력해 최대 50% 할인을 지원합니다.라면·빵·과자 등 가공식품 4천여 개 품목도 최대 58% 할인 판매합니다.해양수산부도 오는 6일부터 24일까지 전국 56개 온오프라인 판매처에서 '수산물 특별 할인전'을 열고 명태, 고등어, 갈치, 오징어, 김, 전복 등 주요 품목을 최대 50% 저렴하게 판매합니다.특히 가격 상승으로 소비자 부담이 커진 고등어는 300g 내외 제품으로 구성한 '국민 실속 자반고등어'를 별도로 선보입니다.아울러 농식품부는 농촌 관광 활성화를 위해 5월 한 달간 '농촌관광 가는 주간'을 확대 운영합니다.농촌 체험 상품은 최대 30%, 숙박 상품은 최대 20% 할인하고, 일부 지역에서는 농촌관광 상품 할인과 '워케이션'(휴가지 원격 근무) 지원도 병행합니다.정부 관계자는 "가정의 달을 맞아 먹거리와 여행 부담을 덜기 위한 다양한 할인 행사를 마련했다"며 "물가 안정과 소비 활성화에 도움이 되길 기대한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)