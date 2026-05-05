[스브스夜] '아근진' 김세정, "보상 심리 때문에 매일 술…이제 뇌가 안 돌아가" 솔직 고백

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10년 만의 재결합한 아이오아이가 솔직한 이야기들을 공개했다.4일 방송된 SBS '아니 근데 진짜'(이하 '아근진')에서는 수지네 하숙에 아이오아이가 등장했다.이날 방송에서 10년 만의 재결합에 같이 술을 마시며 회식도 한다고 밝혀 눈길을 끌었다. 이에 패널들은 멤버들 중 술을 제일 좋아하는 멤버가 누구인지 물었다.멤버들은 물론 본인도 술을 좋아한다고 밝힌 김세정. 그는 "저는 부어라 마셔라 스타일은 아니고 하루가 끝나면 술 한잔을 해줘야 나 오늘 열심히 살았다 하는 느낌이 든다"라고 말해 눈길을 끌었다.이를 들은 이수지는 김세정에게 매일 술을 마신다는 거냐고 물었다. 이에 김세정은 "보통은 맥주 두 캔 정도를 마시는데 맥주를 마시면 술이 술을 부른다. 시작은 맥주 두 캔으로 해서 위스키도 한두 잔 먹고 그렇게 술이 술을 부른다"라고 했다.이어 김세정은 "보상 심리가 너무 커서 아무리 힘들어도 꼭 한 잔씩 먹고 잤다. 요새 매일 연습을 한다. 그래서 매일 마셨더니 뇌가 안 돌아간다"라고 말해 웃음을 자아냈다. 이제는 연습을 위해 줄이고 있는 중이라 밝힌 김세정.이에 멤버들은 하루 전에도 마시지 않았냐고 했다. 그러자 김세정은 "아 그래서 나 집에 가서 맥주 한 잔만 먹고 잤어"라며 회식 이후 또 추가로 맥주를 마셨음을 고백해 폭소를 자아냈다.그리고 김세정은 술자리가 끝날 까봐 화장실도 참고 버틴다며 "진솔한 이야기를 하는 술자리가 너무 좋다. 그런 기회가 많지 않기 때문에 이 시간이 너무 소중하다. 그런데 시간이 좀 늦어지고 화장실 좀 갔다 올게 하면 슬슬 정리할까 하는 이 말이 너무 무섭다. 그래서 화장실이 가고 싶어도 참고 참다가 화장실 다녀오고 싶은데 우리 안 가면 안 돼 물어보고 확답을 듣고 화장실에 간다. 그래서 한 번은 몇 백 미터 거리를 5초 만에 다녀온 적도 있다"라고 말해 눈길을 끌었다.10년 만의 재결합으로 많은 기대를 모으고 있는 아이오아이. 이날 소미는 10년 만의 타이틀곡 <갑자기>에 대해 직접 작사에 참여했다고 밝혔다.그는 "추억을 회상해서 쓴 가사의 노래다. 레트로 신스팝 장르로 자려고 누웠는데 갑자기 자꾸 생각난 우리 이야기를 써 내려간 노래다"라고 곡을 소개했다.그리고 이날 과거 오디션 프로그램에서 1위를 경쟁했던 전소미와 김세정은 데뷔 초기 사실 서로가 조금은 불편했다고 고백했다.김세정은 "친해지려고 노력하면 더 못 친해지는 스타일이다. 어떻게든 빨리 친해져서 우리 친해요 하고 싶은데 그 마음을 먹으니까 친해지니까 더 어렵더라. 그래서 당시에는 소미가 좀 어려웠다"라고 솔직하게 말했다.전소미도 "나도 세정 언니가 어려웠다. 6개월 정도 계속 순위 경쟁을 하다가 갑자기 한 팀으로 데뷔를 하고 너희 한 팀이야 하니까 친해지고 싶은데 너무 오래 경쟁을 하던 사이라서 그게 쉽지 않더라. 세상이 저희를 갈라놨다"라고 너스레를 떨었다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)