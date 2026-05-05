강원 김대원, K리그1 11라운드 MVP…시즌 세 번째

▲ K리그1 2026 11라운드 최우수선수(MVP)로 선정된 강원FC 김대원

프로축구 강원FC의 김대원이 하나은행 K리그1 2026 11라운드 최우수선수(MVP)로 선정됐다고 한국프로축구연맹이 5일 발표했습니다.김대원은 지난 2일 인천축구전용경기장에서 열린 인천 유나이티드와의 원정 경기에서 전반 44분 강력한 중거리 슈팅으로 결승 골을 터뜨리며 팀의 1-0 승리를 이끌었습니다.이로써 김대원은 7라운드와 9라운드에 이어 올 시즌에만 벌써 세 번째 라운드 MVP를 거머쥐었습니다.11라운드 베스트 매치는 지난 2일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과 김천 상무의 경기가 선정됐습니다.이날 경기는 전반 30분 김천 고재현이 선제골을 터뜨리며 포문을 열었으나, 서울이 전반 37분 야잔의 동점 골과 후반 15분 바베츠의 역전 골로 전세를 뒤집으며 치열하게 전개됐습니다.하지만 김천은 포기하지 않고 후반 26분 박태준, 후반 35분 김인균이 연달아 골망을 흔들며 3-2 재역전승으로 경기를 마무리했습니다.짜릿한 역전승을 거둔 김천은 K리그1 11라운드 베스트 팀에도 이름을 올렸습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)