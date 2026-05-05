뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'아근진' 카이 "데뷔 초기, 밥 먹기 전에 밥상 닦고 연습 전 거울도 다 닦아"…군기 썰 공개

SBS 뉴스
작성 2026.05.05 14:53 조회수
아근진
카이가 엑소 데뷔 초기 군기 썰을 공개했다.

4일 방송된 SBS '아니 근데 진짜'(이하 '아근진')에서는 수지네 하숙에 아이오아이가 등장했다.

이날 방송에서 이수지는 막내로서의 고충을 밝힌 소미의 이야기를 들은 후 카이에게 물었다. 이수지는 카이에게 "엑소는 형들이 시키면 무조건 따라줘?"라고 했다.

이에 카이는 "에이 뭘 따라. 뭘 앉아서 들어? 난 들어가서 잔다"라고 막내온탑다운 면모를 보였다.

이를 들은 패널들은 데뷔 초기에도 그랬냐며 다시 물었다. 그러자 카이는 긴 한숨을 쉬더니 "우리는 만약 밥을 먹는다 하면 일단 책상을 닦습니다. 다음으로 형들것까지 숟가락 젓가락을 다 놓습니다. 형들이 밥 다 드셨다 우리가 정리까지 싹 다 합니다"라고 말해 모두를 놀라게 했다.

또한 그는 "만약 연습실 들어간다? 연습하기 전에 거울을 닦습니다"라고 충격적인 경험담을 공개했다.

이어 카이는 "근데 이렇게 숙소 생활 2년만 한다? 형이고 나발이고 그런 게 어딨어 멤버인데!"라며 목소리를 높여 웃음을 자아냈다.

그리고 그는 "시간이 지나면 막내가 최고다. 막내가 최고인 이유는 형들은 긁힌다. 근데 막내들은 긁힐 게 없다"라고 말해 눈길을 끌었다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지