[정치쇼] 김대식 "부산 북갑, 수단·방법 안 가리고 단일화해야…장동혁에도 직접 권유했다"

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▷김태현 : 어제 더불어민주당이 부산에서 현장최고위원회의를 가졌습니다. 요 며칠 정청래 지도부가 영남권에 머물렀지요. 보수결집이 심상치 않다는 얘기도 나오는데, 국민의힘에서는 어떻게 상황을 진단하고 있을까요. 부산이 지역구인 국민의힘의 김대식 의원 전화로 만나보겠습니다. 의원님, 안녕하세요.▶김대식 : 안녕하십니까.▷김태현 : 의원님, 이번 주 내내 부산에 계신다면서요.▶김대식 : 부산 지금 특별한 국회가 열리지 않으면 한 6월 3일까지 부산에 머물 생각입니다.▷김태현 : 그래요? 지금 부산의 분위기는 어때요? 솔직히요.▶김대식 : 분위기는 현재까지는 상당히 어렵다고 보는데요. 박형준 시장이 결정이 되고 난 후에는 보수가 결집하는 느낌이 보여요.▷김태현 : 그래요? 그러니까 아직 결과를 현재 상황에서는 결과가 좋지 않을 가능성이 높다고 보시는 건가요? 지금 이 순간에 판단하면요.▶김대식 : 지금 이 순간은 우리가 지금 선거는 결국은 뚜껑을 열어봐야 알겠지만 지금 보수가 결집하고, 부산이 또 어떤 곳입니까. 대한민국이 힘들고 어려울 때는 항상 부산을 지켜주셨지 않습니까. 지난 우리 총선 때도 마찬가지였거든요. 이런 상황이었는데요. 그래도 막상 뚜껑 열어보니까 역시 우리 위대한 부산시민들께서 잘 결정을 해 주셔서 보수가 결집하는, 승리하는 그런 계기를 만들어주셨다. 이번에도 저는 그렇게 해 주실 것이다. 왜 그러냐 하면 국민의힘이 잘해서 그런 게 아니라 현재 민주당이 일방독주로 지금 가고 있지 않습니까. 그래서 균형을 좀 잡아줘야 된다. 그래서 나라를 걱정하고, 국민들을 더 걱정하는 그런 마음이 아니겠나 이렇게 생각을 합니다.▷김태현 : 의원님, 부산이 원래 보수가 아주아주 유리한 지역이잖아요.▶김대식 : 아주아주는 아니고요.▷김태현 : 수도권에 비하면 아주 좋지요.▶김대식 : 좀 유리한 지역이지요.▷김태현 : 유리한 지역이잖아요. 그런데 지금 이렇게 힘든 원인은 어디에 있는 거예요? 누구 때문에 그래요?▶김대식 : 그거는 우리 내부에 갈등이 좀 있었고요. 그다음에 사실상 계엄 이후에 상당히 보수가 분열하는 그런 것이 큰 원인이 아니겠나 이렇게 생각을 합니다.▷김태현 : 의원님, 한 달 정도 남았는데요. 유권자들 부산 유권자들한테 알아서 보수를 살려주세요 할 게 아니고 뭔가 원인을 찾으셨으면 해결책을 내놔야 되잖아요.▶김대식 : 그렇습니다. 지금 우리가 변화하는 모습을 국민들에게 보여줘야 되고, 우리 부산시민들에게 보여줘야 된다 이렇게 생각을 합니다. 그래서 반성할 부분은 우리가 충분하게 지금까지도 반성을 해왔지만 더 반성하고, 우리 시민들과 국민들이 오케이 할 때까지 변화하는 모습으로 더 겸손하게 다가가야 된다 저는 이렇게 생각합니다.▷김태현 : 그러면 어쨌든 분열은 안 되고, 앞으로 통합해야 된다 이런 말씀이신 거잖아요.▶김대식 : 그렇습니다.▷김태현 : 그런데 의원님이 그 현장에 계셨을 텐데요. 박형준 시장후보 선거사무소 개소식 현장에 계셨잖아요.▶김대식 : 네.▷김태현 : 그런데 그때 보니까 막 조경태 의원 연설하는데 장동혁 대표 지지자들이 내려가 뭐 이러고, 장동혁 장동혁 막 이러고 난리도 아니던데요. 그거 괜찮겠어요?▶김대식 : 일단 우리 부산시민과 우리 당원 여러분, 그리고 국민 여러분께 정말 죄송하다는 말씀을 드립니다. 말씀하신 대로 지방선거가 지금 한 달도 채 남지 않은 상황에서 이러한 모습이 구태의연한 모습이고, 또 통합을 우리가 부르짖고 이렇게 해야 되는데 그 현장에 제가 있었던 사람으로서 정말 다시 한번 죄송스럽게 생각하고요. 우리 부산시민들께 정말 송구스럽다는 말씀을 드립니다.▷김태현 : 네.▶김대식 : 그날 개소식은 어떻게 보면 박형준 후보의 당선을 바라는 부산시민들, 우리 대한민국 국민들, 그리고 당 지도부, 선대위 모두가 모여서 승리를 다짐하는 자리에 그런 모습이 이렇게 나왔다는 것은 정말 송구스럽게 생각합니다.▷김태현 : 사실은 의원님이 사과하실 부분은 아닌데요. 의원님이 그렇게 만든 것도 아니고요.▶김대식 : 그런데 사실은 그날 좀 비하인드 스토리를 이야기하면 제가 그때 마지막에 그 연설을 하기로 돼 있었거든요.▷김태현 : 네.▶김대식 : 그래서 국회의원들 대표로요. 그런데 갑자기 어떻게 조경태 후보가 올라가요.▷김태현 : 조경태 의원이요?▶김대식 : 그래서 왜 그런 시나리오가 바뀌었나 이렇게 생각을 했는데 그런 일을 좀 예측을 했던 부분도 있었던 것 같아요.▷김태현 : 그러면 의원님, 원래 그런 행사들이 다 이렇게 정해져 있잖아요. 축사 누가 하고요.▶김대식 : 그렇습니다. 조경태 의원은 축사에서 원래 시나리오에 없었어요.▷김태현 : 그런데 그러면 갑자기 본인이 내가 하겠소 하고 튀어나간 것도 아닐 거고요. 그러면 주최 측에서 조경태 의원으로 바꿨다는 얘기예요? 박형준 시장 측에서?▶김대식 : 주최 측에서 바꾼 게 아니라 옆에서 누가, 조경태 의원이 부산의 최다선인 6선이잖아요. 6선이니까 6선 의원 한번 시켜라 뭐 이렇게 했던 것 같아요. 조경태 후보가 중간에 가려고 하니까, 중간에 무슨 사정이나 행사가 있어서 중간에 빠져나가려고 하니까 누가 옆에서 조경태 의원을 좀 시켜라 이렇게 쪽지를 넣은 것 같아요. 그래서 사회자가 엉겁결에 한 것 같아요.▷김태현 : 그래요? 그런데 서로서로 그런 소동이 벌어질 거라 예측하고 그런 건 아닌 거지요?▶김대식 : 그렇습니다. 전혀 그런 예측을 한 적은 없지요.▷김태현 : 그런데 의원님, 이거 어떻게 보세요? 그날 행사의 성격은 분명히 박형준 시장후보 개소식이잖아요. 그렇지요?▶김대식 : 네.▷김태현 : 그런데 거기에 장 대표가 나타났어요. 그리고 오늘은 박 후보 선거사무소 개소식이 아니고 국민의힘의 출정식이라고 생각한다. 이걸 뭐라고 이해해야 합니까? 왜냐하면 선거사무소 개소식은 후보가 왕이잖아요, 그날은요.▶김대식 : 그거는 이제 당대표니까, 첫 번째 우리가 시도지사 광역단체장후보 개소식이잖아요. 그렇기 때문에 부산에서 이렇게 해서 우리 보수가 단결하고, 또 부산에서 동남풍을 불러일으켜서 TK로, 대전·충청권으로, 경기권으로, 강원권으로, 서울까지 해서 우리가 동남풍을 한번 일으켜봐야 되겠다 하는 그런 의지로 이야기를 한 것 같아요. 당대표로서는 또 그렇게 이야기할 수도 있지요.▷김태현 : 그래요? 앞서 말씀하신 통합의 연장선상일 수 있는데요. 부산 북갑이 단일화해야 된다 이런 입장을 밝히신 적이 있잖아요.▶김대식 : 그렇습니다. 제가 그랬습니다.▷김태현 : 아직도 그 의견을 가지고 계신가요?▶김대식 : 저는 지금도 단일화로 가지 않으면 굉장히 선거가 어려울 것이다, 보수가 어려울 것이다 이렇게 봅니다. 왜 그러냐 하면 그 지역이 길 건너면 제 지역구이고요.▷김태현 : 사상.▶김대식 : 네, 사상이고요. 길 건너면 지금 북부거든요. 그렇기 때문에 제가 누구보다도 그 현장상황을 알아요. 지금 뭐 1년에 몇 개 나오는 지금 여론조사 이거 전부 착시현상을 일으킬 수가 있습니다. 그렇기 때문에 진보성향의 언론에서 조사한 걸 보면 아주 가까워지고, 또 조금 있으면 조금 멀어지고 이렇게 하는 건데요. 일단 전재수 의원이 3선 했던 지역구 아닙니까. 그거는 기본적인 표가 한 40%를 갖고 있어요, 북구가. 그러면 60% 가지고 결국은 이게 보수가 갈라지면 어떻게 승산이 있겠어요? 선거는 굉장히 냉엄하게 생각해야 되고, 현실적으로 생각을 해야 됩니다. 그렇게 하지 않으면 굉장히 어려워져요. 왜 그러냐 하면,▷김태현 : 그런데 단일화해야 된다는 의원님의 주장을 제가 충분히 이해하는데, 장 대표가 안 한다는 거 아니에요? 그리고 지금 거기 박민식 전 장관하고 이영풍 전 기자 후보자 면접하는데 당신들 한동훈하고 단일화할 거야 이거 물어봤다는 거잖아요. 그러고 장 대표는 지금 지금 단일화 안 하는 사람 찾고 있다는 얘기도 있던데요. 아니에요?▶김대식 : 그거는 선거의 공학을 몰라서 하는 이야기이고, 필드의 상황은 그게 아니지요.▷김태현 : 장 대표가 단일화를 반대하는 건 맞습니까?▶김대식 : 반대한다기보다도 공당으로서의 후보를 내야 되니까요.▷김태현 : 후보는 내겠지요.▶김대식 : 당대표 입장에서는 당대표가 공당으로서 후보를 안 낼 수는 없는 거 아니에요.▷김태현 : 네.▶김대식 : 현재 평택도 마찬가지잖아요. 조국이 나오니까 민주당도 조국 킬러를 갖다 꼽잖아요. 이제 그렇듯이 나오는데, 이유야 어떻게 됐든 간에 선거과정 속에서 부산시민 북구 구민들이 단일화를 시켜주든, 아니면 우리가 서로 후보들끼리 단일화를 하든 이거는 분명히 하지 않으면 보수가 이 지역에서 어렵다 이렇게 이야기를 할 수 있습니다. 그래서 수단과 방법을 가리지 않고 저는 단일화를 해야 된다 이렇게 생각합니다.▷김태현 : 의원님, 당대표 정무특보이시지요?▶김대식 : 제가 특보단장입니다.▷김태현 : 특보단장이시잖아요.▶김대식 : 네.▷김태현 : 이번에 미국 같이 가셨을 때 한 열흘을 같이 계셨으니까요. 이 부산 북갑 단일화 얘기해 보셨지요?▶김대식 : 내가 열흘 없었어요. 저는 2박 4일 같이 했었어요.▷김태현 : 2박 4일 맞아요. 늦게 가시고 먼저 들어오셨으니까요.▶김대식 : 네.▷김태현 : 그러면 그 4일 동안 미국에 같이 계시면서 장 대표한테 단일화 얘기해 보시지 않으셨어요?▶김대식 : 이야기했지요. 제가 단일화도 이야기하고, 여러 가지 상황과 돌아가는 분위기도 이야기하고 여러 가지 이야기를 했지요.▷김태현 : 장 대표가 뭐라고 합니까?▶김대식 : 그러니까 대표하고 이야기했던 것을 여기서 방송에서 일일이 또 이야기하는 것은 좀 적절치 않고요. 하여튼 정무적인 판단은 물론 대표가 하시겠지만, 저는 특보단장으로서 할 수 있는 이야기를 다 했다 이런 말씀을 드립니다.▷김태현 : 그러면 장 대표가 그냥 숙고, 생각해 보겠습니다. 뭐 이렇게 대답하던가요? 긍정적이던가요?▶김대식 : 장 대표 스타일이 충청도 양반이 돼서 그러는지 조금 듣는 것으로 많이 경청을 많이 합니다, 경청을요.▷김태현 : 그러면 듣기만 하고 반응은 없었다 이런 말씀이세요?▶김대식 : 네. 듣고 본인이 여러 가지 저한테만 이야기 듣는 게 아니라 여러 쪽에서 듣지 않겠어요. 듣고 본인이 판단하고 결정하시겠지요.▷김태현 : 어쨌든 의원님의 생각은 단일화를 무조건 해야 된다 뭐 이런 말씀이세요.▶김대식 : 해야 됩니다.▷김태현 : 그런데 단일화 말고 또 징계 얘기가 나왔거든요.▶김대식 : 무슨 징계요?▷김태현 : 한동훈 전 대표가 얼마 전에 예비후보 등록했는데 그 현장에 비례대표 한지아 의원이 방문했어요.▶김대식 : 언제요?▷김태현 : 주말에요.▶김대식 : 저는 그거를 모르겠는데요. 내가 우리 지역구 지금 선거운동하느라고 정신이 없어서 그거를 제가 지금 체크를 못 했습니다.▷김태현 : 한지아 의원이 방문해서 지역 선관위에서 한동훈 전 대표와 같이 사진도 찍었거든요. 그런데 어제 있었던 일입니다. 그런데 송언석 원내대표가 이 얘기 듣고 격노해서 지금 한지아 의원에 대한 고발이 들어오면 바로 윤리위원회를 통해 징계하겠다 이렇게 송언석 원내대표가 얘기했다는 거거든요. 이거 징계하는 게 맞아요?▶김대식 : 그거는 모르겠는데요. 지금은 선거 전까지는 어떠한 잡음도 있어서는 안 됩니다. 결국은 침묵하고, 인내하고 그렇게 해야 우리가 이 천하를 얻을 수 있다라는 그런 격언도 있듯이 지금은 모든 언행 한마디 한마디, 행동 한마디 한마디가 서로가 자제를 해야 될 시기이다 저는 이렇게 생각을 합니다.▷김태현 : 알겠습니다. 징계하는 게 바람직하지 않다는 말씀이시네요. 그렇지요?▶김대식 : 지금 징계가 됐든 뭐 상황을 내가 모르니까, 어떤 상황이었는지 내가 모르니까, 이렇게 지금 이 질문을 하시니까 제가 즉답하기는 그러는데요. 지금 상황은 어떠한 저쪽을, 민주당 진보좌파 쪽을 유리하게끔 할 수 있는 언행이라든지 우리가 보수에서 행동이라든지 이런 것은 나와서는 안 된다. 모두가 서로가 윈윈하고 자제해야 될 시기다 저는 이렇게 이야기를 할 수밖에 없네요.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님, 정진석 전 비서실장이요. 원래 본인 지역구인 공주·부여·청양 여기 공천해야 됩니까, 안 해야 됩니까? 정신석 비서실장을 보니까 지금 추경호 후보는 되는데 왜 나는 안 돼. 거기는 기소도 됐잖아. 뭐 이렇게 얘기하고요. 김태흠 지사는 정진석 전 실장 공천하면 나 탈당할 거야 이렇게 얘기하고 있거든요. 이거 어떻게 정리해야 됩니까?▶김대식 : 김태흠 지사 뉴스를 봤는데요. 김태흠 지사하고 정진석 전 실장하고는 상당히 두 분은 가까운 사이로 제가 알고 있는데요.▷김태현 : 그렇겠지요.▶김대식 : 김태흠 지사가 제기한 문제의식은 어떻게 보면 가볍게 볼 수는 없지요. 왜 그러냐 하면 자기는 자기 나름대로의 충청도의 분위기를 잘 내가 모르겠는데, 이 지방선거가 국민 눈높이에 치러지는 선거 아니겠습니까. 그러니까 공천은 어떤 법적요건만이 아니라 이런 정치적인 책임, 또 선거 전체에 미칠 영향까지 김태흠 지사가 받지 않나 이렇게 생각을 하고요. 또 정진석 전 비서실장은 개인적으로는 굉장히 억울할 부분이 있겠지요. 왜 그러냐 하면 남들은 되는데 왜 나는 못 되느냐, 나는 왜 안 되느냐. 나도 뭐 피해자다 이렇게 이야기를 할 수 있는 거 아니겠습니까.▷김태현 : 네.▶김대식 : 이거는 지금 우리가 윤리위에서 지금 심의를 기다리고 있고, 공관위가 합리적인 저는 뭔가 결정을 내리리라고 이렇게 봅니다. 지금 공관위가 열리지도 않고, 윤리위가 열리지도 않은 상태에서 뭐 당대표 특보단장을 맡고 있는 입장에서 먼저 이야기를 한다는 자체는 뭔가 가이드라인을 줄 수 있는 이런 형편이기 때문에 공관위가 합리적인 결정을 내릴 것으로 저는 봅니다.▷김태현 : 알겠습니다. 이번 주 중앙선대위 출범하잖아요. 장동혁 대표를 어떻게 해요? 이거 상임선대위원장 맡습니까, 아니면 안 맞습니까? 송언석 원내대표는 지금 뒤로 빠지라는 거잖아요.▶김대식 : 그런데 사실은 당대표가 상임위원장을 맡나 안 맡나 현재 우리가 그건 해놨잖아요. 지역별로 부산이면 부산, 서울 다 지역의 책임 이런 이것도 제가 제일 먼저 제시를 했던 건데요. 제가 방송에서 그때 했었잖아요. 그래서 책임정치로 가야 된다 이거는 실현이 됐기 때문에 중앙당에서는 메시지라든지 정책이라든지 이런 부분, 그다음에 또 당대표가 필요로 할 수 있는 부분에 대해서는 가서 지원유세도 하고 이렇게 하는 것이 현재 공당의 입장 아닙니까. 여기에 당대표가 버젓이 있는데 당대표 오지 마라, 우리가 우리끼리 할 거다 이렇게 하는 것도 저는 적절치 않다 이렇게 생각을 합니다.▷김태현 : 그러면 상임선대위원장 맡을 수밖에 없다는 말씀이신 거지요?▶김대식 : 현재 그렇게 지금 상임선대위원장이 맡을 수밖에 없는 구조로 돼 있습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 여기까지 하도록 하겠습니다. 국민의힘의 김대식 의원이었습니다. 감사합니다.▶김대식 : 감사합니다.[SBS 김태현의 정치쇼]