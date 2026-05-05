팔란티어 1분기 매출 2조 4천억 원…전년 대비 85%↑ 역대 최대 성장률

▲ 팔란티어 로고

미국의 데이터 분석 기업 팔란티어가 1분기에 미국 내 매출을 곱절로 끌어올리면서 역대 최대 연간 성장률을 기록했습니다.팔란티어는 1분기 매출이 전년 동기 대비 85% 급증한 16억 3천300만 달러(약 2조 4천억 원)를 기록했다고 4일(현지시간) 공시했습니다.이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 시장 전망치 15억 4천만 달러를 크게 웃도는 수준이며, 2020년 상장 이후 가장 높은 성장률입니다.수익성도 크게 개선됐습니다.1분기 순이익은 8억 7천100만 달러로 지난해 같은 기간 대비 4배 이상으로 늘었고, 이에 따라 주당순이익(EPS)도 33센트로 시장 전망치(28센트)를 넘어섰습니다.성장 핵심 동력은 여전히 미국 시장이었습니다.미국 내 매출액은 전년 동기의 갑절 이상인 12억 8천200만 달러로, 전체 매출의 78.5%를 차지했습니다.미국 내 상업 부문 매출은 1년 만에 133% 성장해 5억 9천500만 달러를 기록했고, 정부 부문 매출도 같은 기간 84% 늘어 6억 8천700만 달러가 됐습니다.알렉스 카프 최고경영자(CEO)는 이날 공개한 주주 서한에서 "미국은 우리 사업의 중심이자 변함 없는 핵심"이라며 "팔란티어는 미국의 국가 안보를 강화하고, 미국 국민과 그들의 자유를 지키기 위해 설립됐다"고 강조했습니다.카프 CEO는 "규칙을 따른다고 생각하는 것은 규칙을 따르는 것이 아니다"라는 언어철학자 루트비히 비트겐슈타인의 발언을 인용하면서 AI 산업에 대해 "그럴듯하게 보이는 데 그쳐서는 안 되고 실제로 현실을 드러내야 한다"고 강조했습니다.이어 그는 팔란티어가 현실에 확고한 뿌리를 두고 "성소의 수호자로서 'AI 쓰레기'(AI Slop)의 무분별한 공격에 맞서고 있다"고 자평했습니다.그러면서 팔란티어의 재무 실적에 대해 비슷한 규모의 역사상 거의 모든 소프트웨어(SW) 기업의 실적을 압도하는 '독보적인 존재'(N of 1)라며 "실제로 가치를 창출하는 거의 모든 AI 업무 흐름, 특히 전장에서의 업무 흐름은 팔란티어를 기반으로 구축돼 있다고 말해도 과언이 아니다"라고 설명했습니다.팔란티어는 2분기에도 성장세가 이어져 17억 9천700만∼18억 100만 달러의 매출을 기록하고, 올해 연간 매출액은 76억 6천200만 달러에 달할 것으로 내다봤습니다.시장 분석가들의 2분기 예측치 평균은 16억 8천만 달러였습니다.팔란티어 주가는 이날 정규장에서 전일 종가 대비 1.36% 상승했으나, 실적 발표 이후 시간 외 거래에서 하락해 미 동부시간 오후 5시40분 기준 145달러 선을 오르내리고 있습니다.(사진=로이터, 연합뉴스)