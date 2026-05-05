호르무즈 통과 선박 확인…해운사 "미군 호위로 무사히 통항"

▲ 호르무즈 해협의 유조선

미군의 호위 아래 호르무즈 해협을 통과한 선박이 확인됐습니다.4일(현지시간) 로이터통신에 따르면 덴마크 해운사 머스크는 이날 미국 자회사 페럴 라인스 소속 차량운반선 '얼라이언스 페어팩스'호가 미군의 지원 속에 호르무즈 해협을 통과했다고 밝혔습니다.머스크는 성명을 통해 이 선박이 미군 자산의 호위 아래 사고없이 해협을 빠져나왔고, 선원들도 모두 안전하다고 공개했습니다.앞서 미국 중부사령부는 호르무즈 해협에 갇힌 상선의 탈출을 돕겠다는 '해방 프로젝트'(프로젝트 프리덤·Project Freedom)에 착수해 상선 2척을 무사 통과시켰다고 발표했습니다.해당 선박에 대한 구체적인 정보가 확인된 것은 얼라이언스 페어팩스호가 처음입니다.이란 이슬람혁명수비대는 미국 상선 2척이 호르무즈 해협을 통과했다는 미군의 발표를 부정했지만, 실제 통과 사실이 확인된 것입니다.머스크는 "이번 작전을 가능하게 한 미군에 감사한다"고 밝혔습니다.미군은 먼저 머스크에 얼라이언스 페어팩스호의 해협 통과 지원을 제안한 뒤 포괄적인 안전 운항 계획을 조율한 것으로 전해졌습니다.얼라이언스 페어팩스호는 미국과 이란의 충돌이 본격화한 2월 말 이후 호르무즈 해협에 발이 묶인 미국 국적 선박 5척 가운데 하납니다.중부사령부가 호르무즈 해협을 통과했다고 밝힌 2척의 선박 중 다른 선박의 운영사와 선박명 등은 아직 확인되지 않았습니다.미군은 해군 소속 유도미사일 구축함들이 '해방 프로젝트' 지원을 위해 호르무즈 해협을 통과한 후 현재 걸프해역에서 작전 중이라고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)