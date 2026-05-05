'펑' 한국 선박서 폭발음…"피격 여부 확인 중"

<앵커>



호르무즈 해협에 갇혀 있던 우리나라 선박 26척 가운데 1척에서 폭발과 함께 불이 났습니다. 이 배에 타고 있던 한국인 선원 6명과 외국인 선원 18명은 모두 무사한 것으로 확인됐습니다.



이성훈 기자입니다.



<기자>



사고가 난 선박은 호르무즈 해협 안쪽 아랍에미리트 움알쿠와인항 인근 해상에 정박하고 있던 HMM '나무호'입니다.



우리시간 어제(4일) 저녁 8시 40분쯤, 해당 선박에서 충격으로 인한 폭발이 일어났습니다.



당시 선박에는 선장을 포함한 한국인 선원 6명과 외국인 선원 18명 등 모두 24명이 탑승하고 있었는데, 현재까지 다친 사람은 없는 것으로 확인됐습니다.



[HMM 관계자 : 선박에서도 원인 모를 소리와 함께 화재가 났고요. 다행인 건 선원들이 다친 사람이나 인명 피해는 전혀 없는 상황이고요.]



하지만 폭발 충격으로 기관실 좌현에 불이 났고, 선원들이 직접 불을 꺼야 했습니다.



HMM 관계자는 "화재 진압을 완료했고 오늘 오후 중 선원들이 기관실에 직접 들어가 피해 상황을 확인할 계획"이라며 "해당 선박은 인근 두바이 항만으로 예인될 예정"이라고 설명했습니다.



우리 해경은 아랍에미리트와 쿠웨이트, 사우디아라비아, 카타르, 오만 등 인접 5개국 해상 구조기관에 상황을 공유하고 비상시 구조 협력을 요청했습니다.



영국 해사무역기구는 호르무즈 해협 인근 선박 2척에 화재가 발생했다는 신고를 접수했다고 밝혔지만, 선적이나 선명 등은 공개하지 않았습니다.



앞서 이란 혁명수비대는 호르무즈 해협 통제 범위를 확대했다며 새로운 선박 통제선을 공개했는데, 일부 한국 선박이 해당 통제선 내에 있었던 것으로 확인됐습니다.



정부는 이란군 등 외부 세력에 의한 피격 가능성과 유실된 기뢰 폭발 등 여러 가능성을 열어두고 사고 원인을 조사하고 있습니다.



또 관련국들과 긴밀히 소통하며 호르무즈 해협에 있는 우리 선박과 선원의 안전 확보를 위해 필요한 조치를 하겠다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 이승열)