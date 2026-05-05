민주 "윤 부역자에 꽃가마"…정진석 공천 여부 '고심'

<앵커>



국민의힘이 윤석열 정부 당시 인사 여러 명을 이번 선거 후보로 공천한 것을 두고 민주당은 "부역자들에게 꽃가마를 태우고 있다"고 강하게 비판했습니다. 국민의힘은 윤석열 전 대통령 비서실장을 지낸 정진석 전 의원의 공천 여부에 대해 여전히 결론 내리지 못하고 있습니다.



김형래 기자입니다.



<기자>



어제(4일) 부산에서 열린 민주당 최고위원회의.



정청래 대표는 국민의힘의 선거 공천에서 정진석 전 의원을 비롯해 윤석열 정부 인사들이 전면에 등장하고 있다며 "뻔뻔한 윤 어게인"이라고 강도 높게 비판했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 국민 앞에 석고대죄해도 모자랄 판에 오히려 윤석열의 부역자들에게 꽃가마를 태우고 있습니다.]



정 전 의원은 지난달 30일, 자신의 국회의원 시절 지역구인 충남 공주·부여·청양의 보궐선거에 국민의힘 공천을 신청했습니다.



하지만 당내에서는 '친윤 공천'이라는 꼬리표가 붙을 거라는 우려가 커졌는데, 오세훈 서울시장 후보는 "본인이 자제해 주시면 선거에 도움이 된다"고 했고, 김태흠 충남지사 후보는 정 전 의원이 공천을 받으면 자신은 탈당해 무소속으로 출마하겠다고 배수진을 쳤습니다.



[김태흠/국민의힘 충남지사 후보 (SBS '주영진의 뉴스브리핑') : 이렇게 만약에 결정이 된다면 이 당은 이건 끝장까지, 갈 데까지 간 정당이다….]



그러자 정 전 의원은 내란 중요업무 종사 혐의로 기소됐지만, 국민의힘의 공천을 받은 추경호 대구시장 후보 사례를 언급하며 "형평을 고려해 달라"고 반발했습니다.



그러면서 "장동혁 대표의 입맛에 맞는 사람을 꽂으면 선거에서 이기느냐"고 반문하기도 했습니다.



당 공천관리위원회는 어제 정 전 의원의 공천 문제를 논의했지만, 공천 신청 자격을 판단할 윤리위원회가 아직 열리지 않았다는 이유로 결정을 미뤘습니다.



한편, 전북지사 선거에서는 대리기사비 명목의 현금 지급 의혹으로 민주당에서 제명된 김관영 전북지사가 내일까지 무소속 출마 여부를 결정하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 남 일)