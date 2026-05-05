[날씨] 맑고 온화한 어린이날…한낮 20도 안팎 '포근'

여름의 시작을 알리는 절기 입하이자 어린이날인 오늘(5일) 맑고 낮 동안 온화해 야외 활동하시기 좋겠습니다.



오늘 낮 동안은 볕이 기온을 끌어올리며 대부분 지역이 20도 안팎을 보이며 온화하겠는데요.



현재 서울이 8.4도, 충주 3.1도, 대구 6.8도 등 대부분 지역이 한 자릿수 기온을 보이며 쌀쌀합니다.



오늘 이렇듯 낮과 밤의 기온 차가 크게 벌어지니까요.



겉옷 꼭 챙겨주셔야겠습니다.



아침까지 일부 서쪽 지역은 안개가 짙게 끼겠고요.



오늘 대기질은 좋음에서 보통 수준을 보이겠습니다.



오늘 전국 하늘 맑게 드러나며 자외선 지수가 매우 높게 나타나니까요.



자외선 차단에 각별히 신경 써주셔야겠습니다.



한편 일부 서쪽 지역과 동해안 지역은 오늘 바람이 강하게 불겠습니다.



현재 기온 춘천이 4.8도, 대전 6.2도, 울산 7.6도로 쌀쌀하게 시작하고요.



낮 기온 보시면 춘천과 대전 22도, 대구 23도 보이겠습니다.



모레에는 중부를 중심으로 5mm 안팎의 비가 조금 내리겠습니다.



(박세림 기상캐스터)