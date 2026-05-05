"이란이 한국 화물선 공격"…'작전 합류' 압박하는 트럼프

<앵커>



트럼프 미국 대통령은 불이 난 우리 선박이 이란의 공격을 받은 거라고 주장했습니다. 그러면서 한국도 미국이 어제(4일)부터 시작한 프로젝트 프리덤, 선박 탈출 작전에 합류할 때가 된 거 같다고 압박했습니다.



워싱턴에서 김용태 특파원입니다.



<기자>



미국 트럼프 대통령은 SNS에 호르무즈 해협에 갇힌 선박들의 탈출을 돕는 프로젝트 프리덤, 이른바 '해방 작전'과 관련해 이란이 한국 화물선 등을 공격했다고 밝혔습니다.



한국 화물선에 발생한 폭발을 이란의 공격으로 규정한 것입니다.



그러면서 한국도 이 작전에 합류할 때가 된 것 같다고 말했습니다.



이란이 한국 화물선을 공격했으니 한국도 선박 보호 작전에 동참하라는 취지입니다.



트럼프는 지난 3월에도 한국, 일본, 중국, 영국, 프랑스 등 5개 나라에 군함파견을 요구했습니다.



트럼프는 또 미군이 이란의 소형 선박 7척을 격침했다고 주장했는데, 미국이 해방 작전을 시작하자 이란이 맞대응에 나섰고 이 과정에서 무력 충돌이 빚어진 것으로 보입니다.



앞서 미국은 미 상선 2척이 호르무즈 해협을 무사히 통과했다고 밝혔지만 이란은 해협을 통과한 선박이 없다고 반박했고, 이란 매체는 미 해군 함정이 미사일을 맞고 퇴각했다고 보도했지만 미군은 즉시 부인하는 등 양측의 주장이 계속 맞서는 상황입니다.



확전 우려가 커지는 가운데 미국은 중국을 비롯한 국제사회가 호르무즈 해협 개방을 위해 이란을 설득할 때라고 주장했습니다.



[스콧 베선트/미 재무장관 (폭스뉴스 인터뷰) : 미국은 공격을 받을 때만 대응합니다. 먼저 도발하지 않습니다. 이란 측이 확전시키고자 한다면 우리도 대응할 것입니다.]



긴장이 다시 고조되자 7월 인도분 브렌트유 선물 종가가 5.8% 상승하는 등 국제유가는 다시 급등세를 보였습니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 김진원)