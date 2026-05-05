1. 한국 선박서 폭발·화재…"피격 여부 확인 중"



밤사이 호르무즈 해협에 갇혀 있던 우리나라 선박 1척에서 폭발과 함께 화재가 발생했지만, 한국인 6명을 포함한 선원들은 모두 무사한 것으로 확인됐습니다. 정부는 공격을 받은 것인지 확인 중입니다.



2. "이란 소행, 한국도 작전 합류할 때"…UAE, 보복 시사



트럼프 미국 대통령은 불이 난 한국 선박이 이란의 공격을 받은 거라면서 한국도 미국의 이른바 해방 작전에 동참할 때라고 주장했습니다. 이란으로부터 미사일과 드론 공격을 받은 아랍에미리트는 테러 행위로 규정하고 보복을 시사했습니다.



3. 정원오 41% 오세훈 34%…김부겸 41% 추경호 36%



지방선거를 한 달 앞두고 SBS가 실시한 서울시장 여론조사에서 민주당 정원오 후보가 41%, 국민의힘 오세훈 후보가 34%로 정 후보가 앞서는 것으로 나타났습니다. 대구시장 여론조사에서는 민주당 김부겸 후보가 41%, 국민의힘 추경호 후보가 36%로 오차 범위 안에 있었습니다.



4. "'조작기소 특검' 시기·절차, 숙의 거쳐 판단"



청와대가 민주당이 추진하는 '조작 기소 특검법'이 필요하다는 "국민적 공감대가 있었다"고 평가했습니다. 그러면서도 이재명 대통령이 시기와 절차를 숙의해달라고 당부했다는 말을 전했습니다.