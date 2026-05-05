EU, 중국산 '인버터' 퇴출…대체재로 한국산 등도 거론

▲ EU
유럽연합(EU)은 EU의 자금이 투입되는 에너지 사업에 중국 등 고위험 국가에서 제작된 인버터 사용을 금지했습니다.
유럽 전력망에 위험을 초래할 수 있다는 이유입니다.
인버터는 재생 에너지원을 전력망에 연결하는 역할을 하는 장치로 태양광 패널, 풍력 발전, 배터리 저장 시스템, 전기차 등 다양한 친환경 시스템에서 핵심적인 역할을 합니다.
EU의 이번 조치는 시장 점유율이 미미하기는 하지만 러시아, 북한, 이란 업체에도 적용됩니다.
EU를 겨냥한 사이버 공격과 연관돼 있다고 EU 집행위원회는 설명했습니다.
EU 집행위원회는 인버터 분야에서 전 세계 공급의 80%를 차지할 만큼 중국의 지배력이 커짐에 따라 중국이 이 기술을 잠재적인 안보 위협 수단으로 활용할 수 있다고 보고 있습니다.
EU 당국자는 "가장 급박한 위협 중 하나는 외국 행위자가 EU의 핵심 인프라를 교란할 위험"이라며 "실제로 회원국 전력망의 원격 차단이 가능하며, 이 경우 국가 전체가 정전에 빠지게 된다"고 진단했습니다.
그러면서, 국산 인버터 퇴출에 따라 대체재로 유럽에서 생산된 인버터를 사용하거나, 한국을 비롯해 일본, 미국, 스위스 등 EU와 유사 입장을 공유하는 국가들의 업체를 활용할 계획이라고 이 당국자는 덧붙였습니다
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