EU, 중국산 '인버터' 퇴출…대체재로 한국산 등도 거론

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유럽연합(EU)은 EU의 자금이 투입되는 에너지 사업에 중국 등 고위험 국가에서 제작된 인버터 사용을 금지했습니다.유럽 전력망에 위험을 초래할 수 있다는 이유입니다.인버터는 재생 에너지원을 전력망에 연결하는 역할을 하는 장치로 태양광 패널, 풍력 발전, 배터리 저장 시스템, 전기차 등 다양한 친환경 시스템에서 핵심적인 역할을 합니다.EU의 이번 조치는 시장 점유율이 미미하기는 하지만 러시아, 북한, 이란 업체에도 적용됩니다.EU를 겨냥한 사이버 공격과 연관돼 있다고 EU 집행위원회는 설명했습니다.EU 집행위원회는 인버터 분야에서 전 세계 공급의 80%를 차지할 만큼 중국의 지배력이 커짐에 따라 중국이 이 기술을 잠재적인 안보 위협 수단으로 활용할 수 있다고 보고 있습니다.EU 당국자는 "가장 급박한 위협 중 하나는 외국 행위자가 EU의 핵심 인프라를 교란할 위험"이라며 "실제로 회원국 전력망의 원격 차단이 가능하며, 이 경우 국가 전체가 정전에 빠지게 된다"고 진단했습니다.그러면서, 국산 인버터 퇴출에 따라 대체재로 유럽에서 생산된 인버터를 사용하거나, 한국을 비롯해 일본, 미국, 스위스 등 EU와 유사 입장을 공유하는 국가들의 업체를 활용할 계획이라고 이 당국자는 덧붙였습니다