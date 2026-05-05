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스페인, 북대서양 선박서 코카인 40톤 압수…"사상 최대"

강민우 기자
작성 2026.05.05 02:15 조회수
스페인, 북대서양 선박서 코카인 40톤 압수…"사상 최대"
▲ 2026년 1월 코카인 약 10t이 압수됐던 선박

스페인 경찰이 북대서양 한 선박에서 대량이 코카인을 압수했습니다.

압수된 코카인은 35~40톤으로 스페인이 단일 선박에서 압수한 양으론 사상 최대로 꼽힙니다.

스페인 경찰은 시에라리온 프리타운에서 출항한 코모로 제도 선적의 선박을 스페인 카나리아 제도 쪽 공해상에서 나포했습니다.

관련자 약 20명도 체포한 것으로 전해집니다.

페르난도 그란데 마를라스카 내무장관은 취재진에게 "국내는 물론이고 국제적으로도 최대 규모의 압수 사건 중 하나"라고 말했습니다.

이번에 나포된 선박의 기존 목적지는 리비아 벵가지항이었습니다.

유럽에서 배포할 목적으로 더 작은 선박 여러 척에 코카인을 옮겨 실으려 했을 가능성이 크다고 보고 있습니다.

특히, "단일 항구에서 이만한 양을 하역하는 건 큰 의심을 살 만한 일이기에 상당수 선박과 여러 곳의 항구가 동원됐을 것"이라고 말했습니다.

스페인은 중남미 지역과 긴밀한 관계이고 대마초 생산량이 많은 모로코와 지리적으로 가까워 유럽으로 마약 유입에 주요 진입로로 꼽힙니다.

(사진=연합뉴스)
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