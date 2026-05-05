"이게 17만 원?"…울릉도서 경악한 유튜버

먼저 관광지들에서 요금 비싸게 받는다는 논란 하루 이틀이 아닌데 이번에는 또 어디인가요.



지난해 속초 오징어에 이어서 이번에는 울릉도입니다.



최근 한 유튜브 영상에 등장한 울릉도 마른 오징어 가격 무려 17만 원입니다.



말 그대로 금징어라고 할 수 있는데요.



해당 유튜버도 1만 7000원으로 가격을 착각했지만 실제 가격을 확인한 뒤 놀라는 모습이 영상에 그대로 담겼습니다.



온라인 쇼핑몰에서는 비슷한 구성이 2만 7000원대인 데 반해서 산지 가격은 최대 6배나 비싼 셈입니다.



누리꾼들은 '바가지 요금 아니냐', '산지가 더 비싸면 누가 가겠느냐'라며 비판을 쏟아냈지만 울릉도산 오징어는 원래 고가라며 크기와 건조 방식에 따라 가격 차이가 크다는 반론도 나왔습니다.



이런 논란은 사실 이번이 처음이 아니죠.



앞서 비계만 가득한 삼겹살을 판매한 식당이 영업정지를 당하기도 했고 택시비와 렌터카 요금에 대한 불만도 끊이지 않고 있습니다.



울릉도 관광객은 2022년 이후 계속 감소세를 보이며 지난해에는 34만 명대까지 줄어들었는데요.



고물가에 지친 여행객들의 마음을 돌리려면 지역 차원의 철저한 품질 관리와 신뢰 회복이 시급해 보입니다.