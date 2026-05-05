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"노예 구하는 거냐"…'일당 3만 원' 구인 글 논란

이강 기자
작성 2026.05.05 07:24 조회수
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이번 소식은 일당 3만 원입니다.

집 청소를 대신해줄 사람을 구한다는 3만 원짜리 구인 글이 올라왔는데요.

그 내용이 논란입니다.

구인 구직 플랫폼에 이렇게 글이 올라왔습니다.

제목 '26평 집 청소 부탁드려요'라는 거고요.

해야 할 일들이 막 적혀 있어요.

세탁실과 화장실 물 청소, 주방 기름때 청소, 냉장고 전체 청소 등 범위가 상당히 넓습니다.

여기에 청소 용품과 고무장갑은 개인이 준비를 해야 하고 쓰레기 배출도 해줘야 하고 경력도 확인을 한다고 해요.

조건이 참 많죠.

일당이 3만 원인데 마음에 들지 않는 부분이 있으면 일당에서 차감하겠다는 내용도 쓰여 있습니다.

글을 본 누리꾼들은 '최저임금도 안 되는 수준이다', '노예 구인 아니냐' 등의 부정적 반응을 보였습니다.

한편 고용노동부 등에 따르면 가사 청소 서비스 종사자의 상당수는 개인 간 계약 형태로 일하는 경우가 많은데 이런 경우에 법정 최저임금이나 근로시간, 휴게시간 등의 보호를 받기 어려운 사각지대에 놓일 수 있다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티)
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