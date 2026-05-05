아프리카 유일 한국전쟁 파병국 에티오피아, 출정 75주년 기념식

▲ 지난 2일 에티오피사 수도 아디스아바바 한국전 참전기념공원에서 열린 한국전 참전용사 출정 75주년 기념식에서 홍순일 주에티오피아 한국대사관 국방무관(맨 오른쪽)과 네덜란드, 튀르키예 국방무관·공사가 경례하고 있다.

에티오피아 수도 아디스아바바의 한국전쟁 참전 기념 공원에서 참전용사 출정 75주년 기념식이 현지시간 2일 열렸습니다.에티오피아는 아프리카 국가 중 유일하게 6·25 당시 지상군을 한국에 파병한 국가입니다.에티오피아는 1951년 4월부터 1953년까지 5차례에 걸쳐 모두 6,037명을 파견했고, 이 중 122명이 전사하고 536명이 부상했습니다.하일레 셀라시에 당시 에티오피아 황제의 근위병 중심으로 구성된 '강뉴' 부대는 253차례 전투에 참여해 한 번도 패퇴하지 않아 '무패 부대'로 불리기도 했습니다.올해 75번째를 맞은 출정 기념식은 에티오피아 한국전참전용사협회(EKWVA)가 주관하고 주에티오피아 한국대사관이 지원했습니다.기념식에는 참전용사와 유가족, 후손 외에 정강 주에티오피아 대사와 홍순일 주에티오피아 국방무관, 미국·영국·캐나다·튀르키예 등 12개 참전국 외교단과 무관단 등 500여명이 참석했습니다.기념식에서는 참전용사 후손들로 구성된 '강뉴' 합창단이 에티오피아 국방부 군악대의 연주에 맞춰 양국 국가를 불렀습니다.이어 에티오피아 정교회 방식으로 122명 전몰 영웅의 계급과 이름을 하나하나 부르는 '호명식'(Roll Call)과 헌화 등이 진행됐습니다.정강 대사는 권오을 국가보훈부 장관의 메시지를 대독하며 "오늘날 대한민국의 번영은 강뉴 부대의 무패 신화와 헌신 위에 세워졌다"며 감사를 전했습니다.(사진=주에티오피아 한국대사관 제공, 연합뉴스)