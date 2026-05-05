'OPEC 탈퇴' UAE "미국과 통화 스와프 논의 중"

▲ UAE 두바이의 마천루

석유수출기구(OPEC) 탈퇴를 선언한 아랍에미리트(UAE)가 미국과의 통화 스와프 라인 개설을 논의하고 있습니다.사니 알제유디 UAE 통상장관은 현지시간 4일, 아부다비에서 열린 한 행사에 참석해 "여러 국가와 (통화 스와프를) 논의하고 있으며 이는 미국의 통화 스와프 정책을 운용하는 '엘리트 그룹'의 일원이 되는 과정"이라고 말했습니다.그러면서, "미국은 현재 단 5개국과만 통화 스와프를 시행하고 있다"며 "이 그룹의 일원이 되는 것은 양국 간 거래, 무역, 투자에서 통화스와프가 절실할 정도의 수준에 도달했다는 뜻"이라고 덧붙였습니다.논의 중인 통화스와프 규모나 타결 시기 등 구체적인 내용은 언급하지 않았습니다.미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)는 현재 유럽중앙은행(ECB)을 비롯해 캐나다, 일본, 영국, 스위스 등 5개 주요 중앙은행과 영구적인 상설 통화스와프 라인을 유지하고 있습니다.UAE는 중동 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 주요 외화 수입원인 원유 수출에 큰 타격을 입고 있습니다.지난 1일, UAE는 OPEC 탈퇴로 사우디아라비아가 주도하는 국제 석유시장 질서에서 벗어나 독자 행보를 선언했습니다.이러한 맥락에서 OPEC과 대립적인 미국과 밀착하며, 중동 전쟁 국면이 장기화에 대비하는 포석이란 해석이 나옵니다.이는 석유시장 패권을 미국에 넘기지 않기 위해 원유의 중국 위안화 결제를 모색하는 사우디아라비아에겐 부담으로 다가올 수 있다는 분석도 나옵니다.(사진=AP, 연합뉴스)