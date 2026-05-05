"미 함정, 미사일 맞고 퇴각"…미군, 피격 즉각 부인

<앵커>



이란군이 호르무즈 해협을 통과하려던 미군 함정에 미사일을 쏴 퇴각시켰다는 이란 매체의 보도가 나왔는데, 미군은 사실이 아니라며 즉각 부인했습니다. 트럼프 대통령이 호르무즈 해협에 갇힌 제3국 선박의 구출 지원 작전에 나서겠다고 밝히자, 이란이 봉쇄 범위를 넓히겠다고 응수한 이후에 나온 첫 공격 주장입니다.



강민우 기자의 보도입니다.



<기자>



호르무즈 해협을 통과하려던 미 해군 호위함 1척이 이란 남동부 자스크 인근 해역에서 이란군이 발사한 미사일 2발을 맞고 퇴각했다는 현지매체 보도가 나왔습니다.



이란군은 해군의 단호한 경고 조치로 미 해군의 해협 진입이 저지됐다고 밝혔는데, 미 중부사령부는 미 해군 함정은 공격받지 않았다며, 이란 항구에 대한 해상 봉쇄를 시행하고 있다고 밝혔습니다.



이란의 이번 공격 주장은 도널드 트럼프 미 대통령의 '프로젝트 프리덤' 발표 이후 이뤄졌습니다.



프로젝트 프리덤은 해협에 갇힌 제3국 선박이 안전하게 빠져나올 수 있도록 지원한다는 것으로 우리 시간으로 오늘(4일) 오후부터 시작됐습니다.



미 중부사령부는 유도 미사일 구축함과 100대 이상의 항공기, 1만 5천 명의 병력을 투입하겠다고 했습니다.



이는 이란과의 종전 협상 교착 국면을 타개하기 위한 트럼프의 승부수로 보입니다.



선박 구출에 성공한다면, 배와 선원들을 사실상 인질로 잡고있는 이란의 협상력을 약화시키고, 유가 안정까지 이끌어낼 수 있다는 계산이 깔려 있다는 분석입니다.



이란은 이에 강하게 반발하며, 미군은 물론 다른 나라 군도 호르무즈에 접근하면 공격하겠다고 경고했습니다.



또, 이슬람혁명수비대 해군은 오만뿐 아니라 아랍에미리트(UAE)의 영해 일부까지 호르무즈 해협 통제 범위를 넓히며 맞대응에 나선 상태라 해협 내 군사적 긴장이 고조될 수 있다는 우려가 나옵니다.



(영상편집 : 김진원)