"미 군함 호르무즈 통과하려다 미사일 맞고 퇴각" ＜이란 매체＞

▲ 위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다. (호르무즈 해협)

현지시간 4일 호르무즈 해협을 통과하려던 미 해군의 호위함 1척이 오만만에서 이란군의 미사일 2발을 맞고 퇴각했다고 이란 파르스 통신이 보도했습니다.파르스 통신은 이란 남부 현지 소식통을 인용해 이란 남동부 자스크 인근 해역에서 미 호위함 1척이 항행 및 선박 통행 규정을 위반하고 호르무즈 해협 통과를 시도했다고 전했습니다.자스크는 호르무즈 해협 동쪽 오만만에 인접한 항구도시입니다.파르스 통신은 "미 군함이 이란 해군의 경고를 무시하고 기동을 강행한 직후 미사일 공격의 표적이 됐다"며 "이 군함은 미사일 2발을 맞았고 이에 따라 항행을 계속하지 못하고 기수를 돌려 퇴각했다"고 보도했습니다.이란 국영방송은 군 공보부를 인용해 "이란군의 신속하고 단호한 경고로 미 해군 '구축함들'의 호르무즈 해협 진입 시도가 저지됐다"고 전했습니다.미군은 현지 시간 오늘(4일) 오전부터 걸프 해역(페르시아만)에 갇힌 민간 선박이 호르무즈 해협을 통과해 탈출할 수 있도록 지원하는 '프로젝트 프리덤'(해방 프로젝트) 작전을 개시했습니다.