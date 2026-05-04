이란군, 호르무즈 통제구역 확대…미 '해방 프로젝트'에 맞불

▲ 이란 이슬람혁명수비대가 새로 설정한 선박 통제선

이란 이슬람혁명수비대 해군은 4일(현지시간) 호르무즈 해협에 대한 통제 범위를 대폭 확대했다면서 지도를 공개했습니다.이란 현지 언론에 보도된 지도를 보면 혁명수비대는 호르무즈 해협 서쪽 방향으로 이란 게슘섬 서단과 아랍에미리트(UAE)의 움알쿠와인을 잇는 직선까지를 새로운 통제 범위로 설정했습니다.해협의 입구에 해당하는 동남쪽으론 이란 동남부 모바라크산에서 UAE 푸자이라의 남쪽을 이은 직선이 통제선이 됐습니다.그간 혁명수비대는 게슘섬과, 바로 옆 라라크섬 인근을 안전항로로 지정하고, 오만 무산담 곶을 끼고 도는 해역은 '위험 구역'으로 지목, 선박 통항을 통제했습니다.하지만 이날 공개된 새 통제선에 따르면 혁명수비대는 호르무즈 해협 양쪽으로 오만뿐 아니라 UAE의 영해 일부까지 폭넓게 통제구역에 포함했습니다.걸프 해역(페르시아만)에 갇힌 선박이 해협 부근에 대기하면서 언제라도 빠져나갈 준비를 하고 있었으나 새 통제선이 실행되면 해협 근처에도 접근하지 못하게 됩니다.호르무즈 해협 바깥쪽에 있어 봉쇄를 우회할 수 있었던 UAE 푸자이라 항구도 통제 범위 안입니다.혁명수비대 대변인 알리 모헤비 준장은 이와 관련, "호르무즈 해협에서 모든 민간 상선의 항해는 혁명수비대 해군의 통항 규정을 준수해야 한다"며 "혁명수비대가 선언한 원칙에 반해 항해하는 선박은 심각한 위험에 처하게 되고 나포될 것"이라고 경고했습니다.이어 "모든 해운사, 보험사는 혁명수비대가 발표하는 공지에 각별히 주의를 기울여야 한다"고 강조했습니다.혁명수비대는 도널드 트럼프 미 대통령이 4일 오전부터 호르무즈 해협 통항을 지원하는 '프로젝트 프리덤'(해방 프로젝트)을 개시한다고 선언하자 이에 맞서 해협에 대한 더 광범위하고 강경한 통제권을 선언한 셈입니다.미군이 선박을 호위해 호르무즈 해협을 통과하기도 전에 이를 통제구역에 대한 '침입행위'로 간주해 무력을 쓰겠다는 뜻입니다.또 미국의 계속되는 해상봉쇄에 맞불을 놓는 군사적 의도로도 풀이됩니다.이란 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이의 지시도 이 같은 강경책의 배경입니다.모즈타바는 '페르시아만의 날'이었던 지난달 30일 발표한 메시지에서 "페르시아만은 무슬림 국가와 이란 국민에게 (신이) 준 전무후무한 축복이자 정체성과 문명의 일부"라며 호르무즈 해협에 대한 '새로운 관리체계'를 수립하라고 지시했습니다.이에 혁명수비대는 2일 최고지도자의 명령에 따라 호르무즈 해협 관리체계를 다시 수립해 적용하겠다고 발표했습니다.(사진=미잔통신, 연합뉴스)