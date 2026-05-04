[날씨/XR] 화창한 '어린이날'…바람·일교차는 주의

어린이날인 내일(5일)은 화창한 봄 날씨에 대기질도 양호해서 활동하기 좋겠습니다.



다만 봄철에는 기압계의 변화가 잦아서 내일도 바람이 다소 강하게 불겠는데요.



특히 바람의 방향도 수시로 바뀝니다.



오늘은 우리나라 동쪽의 저기압이 중국 남부 지방의 고기압이 놓이면서 그 사이로 강한 기압 경도력으로 인해 북서풍이 불어 다소 쌀쌀했는데요.



내일은 바람 방향이 비교적 온난한 남서풍으로 바뀌겠습니다.



보시는 것처럼 남쪽에는 고기압이 북쪽에는 저기압이 자리하면서 그 사이로 온화한 남서풍이 불겠습니다.



특히 낮에는 햇볕에 의해 지면이 가열되면서 대기의 혼합이 더 활발하게 이루어져 바람이 더 강하게 불겠습니다.



내일 한낮에 자외선 지수도 매우 높겠습니다.



대부분 지역의 자외선 지수 매우 높음 수준이 예상돼 볕 차단에 신경 쓰셔야겠습니다.



이어서 위성 영상 보시면 오늘 오전까지 강원도에 비를 뿌린 저기압도 모두 빠져나가면서 전국이 대체로 맑습니다.



내일도 전국 하늘 맑겠고요, 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



아침 기온 보시면 서울이 8도로 오늘과 비슷해서 쌀쌀하겠고요, 낮에는 서울이 22도, 대구가 24도까지 올라 따뜻하겠습니다.



이번 한 주 대체로 맑은 날씨가 예상되지만, 목요일에는 중부지방에 비 소식이 있습니다.



(남유진 기상캐스터)