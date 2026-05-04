[지선직관] "오빠 해봐요" 사과…"2선에서 조용히" 일갈

<앵커>



6·3 지방선거를 앞두고 치열하게 맞붙는 정치권 움직임을 생생히 전하는 선거토크 지선직관입니다.



민경호 기자와 얘기 나눕니다.



Q. "오빠 해봐요"



[민경호 기자 : 민주당 정청래 대표가 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 하정우 후보와, 어제(3일) 낮에 구포시장에 방문했는데, 거기서 한 초등학교 1학년생에게 건넨 말입니다.]



[정청래/민주당 대표 (부산, 어제) : 여기, 정우 오빠, 오빠 해봐요, 오빠 해봐요. (오빠.)]



[하정우/민주당 부산 북갑 후보 : 아휴, 너무 귀여워.]



[민경호 기자 : 보면 지금 주위에서도 "대표님 최고" 이런 얘기도 하기도 하는데 이 장면을 두고서 국민의힘 등에서 아동학대다, 이런 비판이 제기됐는데, 여기서 또 '성폭력' 이런 용어까지도 사용됐습니다. 정 대표와 하 후보는 어젯밤 이후 아이가 논란의 중심에 서게 돼 아이와 아이 부모님께 송구하다 이런 입장을 잇따라 내놨습니다.]



[정청래/민주당 대표 : 상처받으셨을 아이와 아이의 부모님께 송구합니다.]



[민경호 기자 : (정 대표는 그동안 선거 앞두고 "언행을 조심하라 이렇게 경고를 했었잖아요.) 그런데 정 대표가 설화로 인해서 본인이 사과를 하게 된 셈입니다.]



Q. "2선에서 조용히"



[민경호 기자 : 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 오늘, 한 유튜브 방송에 출연해서 장동혁 대표를 겨냥해 "2선에서 조용히 도와주는 게 도와주는 것"이라고 일갈한 겁니다. 국민의힘 일각에선 방미 논란으로 도마에 올랐던 장 대표가 이번엔 친윤 인사들을 대거 공천해서 선거 악재를 자초한다 이런 불만이 제기되고 있는데, 여기서 '2선, 조용히'란 단어로 오 후보가 '불만'을 표출한 걸로 보입니다.]



Q. "외계인"



[민경호 기자 : 오늘 개혁신당 제안으로 민주당발 '조작 기소 의혹 특검법'에 반대하는 연석회의가 열렸는데 여기에 관련된 말입니다.]



[이준석/개혁신당 대표 : 외계인이 쳐들어오면 한국과 일본도 싸우다가 힘을 합쳐야 한다. 다른 사람도 아닌 (정의당) 노회찬 전 의원의 일갈이었습니다.]



[민경호 기자 : 진영은 달라도 힘을 합치잔 취진데, 정의당 권영국 서울시장 후보가 SNS에서 외계인은 바로 국민의힘이다, 이렇게 선을 그었습니다. 지난해 대선 토론회 때도 신경전을 많이 벌였었는데 이번에도 외계인 비유를 가지고 또 신경전을 벌인 셈입니다.]



(영상취재 : 이승환, 영상편집 : 박선수)