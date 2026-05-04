'특검 저지' 보수 야권 연대…"'공소 취소 없다' 선언하라"

<앵커>



여당발 '조작 기소 특검법'을 저지하기 위해 보수 야권은 손을 잡았습니다. 국민의힘과 개혁신당의 수도권 시도지사 후보들은 오늘(4일) 공동성명을 발표하고, 이재명 대통령이 특검법 철회와 함께 공소 취소는 없을 것이라고 국민 앞에 선언하라고 요구했습니다.



이어서 김보미 기자입니다.



<기자>



오늘 오전 한자리에 모인 보수 야권 수도권 시도지사 후보들.



국민의힘에서 오세훈 서울, 유정복 인천, 양향자 경기 후보와 개혁신당에서 김정철 서울, 조응천 경기 후보가 공동으로 성명을 발표했습니다.



민주당이 공소 취소권을 포함시킨 '조작 기소 의혹 특검법'을 발의한 데 대해 "위헌적 사법 내란"이라고 주장하면서 '즉각 철회'를 요구하고 나선 겁니다.



공동성명엔 "임기 중 공소 취소가 절대 없을 거란 점을 국민 앞에 선언하라"고 이재명 대통령에게 촉구하는 내용도 담겼습니다.



[조응천/개혁신당 경기지사 후보 : 민주당의 이재명 셀프 죄 지우기, 반헌법적 공소 취소에 반대하는 범국민 서명 운동을 시작한다.]



이 대통령이 특검법에 대해 '국민적 의견 수렴과 숙의 과정'을 여당에 당부한 데 대해선 "법안 철회만이 답"이라고 했습니다.



[오세훈/국민의힘 서울시장 후보 : 이 사안이 과연 국민들의 뜻을 물을 사안인가, 국민의 한 명으로서 당연히 셀프 면죄 특검을 추진하는 법안을 철회하도록 민주당에 촉구(해야 합니다.)]



장동혁 국민의힘 대표는 "이 대통령 하명 입법임을 자백한 것"이라고, 이준석 개혁신당 대표는 "지방선거를 앞두고 국민을 기만하려는 시간 끌기"라고, 한동훈 전 국민의힘 대표는 "시끄럽지 않게 통과시키란 것"이라고 SNS에서 날을 세웠습니다.



보수 야권이 특검법 문제엔 발걸음을 맞추기 시작했지만, 후보 단일화 같은 선거 연대를 놓곤 아직은 기싸움만 팽팽한 분위기입니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 전민규, 디자인 : 이연준)