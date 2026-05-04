주독미군 감축 부대는…독일 매체 "순환 배치 기갑여단 가능성"

도널드 트럼프 미국 행정부가 주독미군을 최소 5천 명 줄이기로 한 가운데 순환 배치 중인 여단급 부대가 철수할 가능성이 있다고 독일 일간 프랑크푸르터알게마이네차이퉁(FAZ)이 4일(현지시간) 보도했습니다.



이 매체는 '전투여단'을 언급한 미국 국방부 관계자 발언을 토대로 미 육군 1보병사단 1기갑여단이 철수할 수 있다고 추측했습니다.



이 부대는 북대서양조약기구(NATO·나토) '대서양 결의 작전'의 일환으로 독일 바이에른주에 주둔해 있습니다.



대서양 결의 작전은 2014년 러시아의 우크라이나 크림반도 합병 이후 미군 주도로 독일·폴란드·루마니아 등 중동부 유럽에서 하는 나토 방어 훈련입니다.



미군 부대는 통상 9개월 주기로 교대하는 걸로 알려져 있습니다.



FAZ는 미국 국방부가 1기갑여단 복귀 이후 후속 부대를 파견하지 않는 방식으로 독일에서 병력을 줄일 수 있다고 내다봤습니다.



상주 부대인 미 육군 5군단 산하 2기병연대도 철수 대상으로 거론됩니다.



스트라이커 장갑차로 무장한 2기병연대는 1952년부터 독일 바이에른주에 주둔하며 2003년 이라크 전쟁, 2013년 아프가니스탄 전쟁에 파병됐습니다.



병력 4천800명으로 사실상 여단급으로 운영됩니다.



FAZ는 이 부대 병력이 5천 명을 줄이겠다는 미국 국방부 계획과 비슷한 데다 트럼프 대통령이 2020년 주독미군 1만2천 명을 감축하겠다고 발표할 당시에도 철수 대상으로 언급됐다고 전했습니다.



그러나 이같은 분석은 미국 국방부와 트럼프 대통령의 언급을 단서로 한 추측에 불과합니다.



트럼프 대통령은 국방부 발표 하루 뒤인 지난 2일 "5천 명보다 훨씬 더 많이 줄일 것"이라고 말했습니다.



FAZ는 "어떤 부대가 철수할지 명확한 정보가 없습니다. 독일 정부와 나토가 알아내려 애쓰고 있다"고 전했습니다.



주독미군은 미국 국방부 자료를 기준으로 지난해 12월 약 3만 6천 명이고 순환 배치와 훈련 상황에 따라 수시로 변합니다.



독일 매체들은 지난달 중순 3만 9천 명이었다고 파악했습니다.



이는 유럽 주둔 미군 약 8만 6천 명의 절반에 가깝습니다.



미국은 동서냉전이 절정에 달한 1980년대 독일에 30만 명 가까운 미군을 배치했다가 냉전 종식 이후 대폭 줄였습니다.



주독미군은 독일 남부 바덴뷔르템베르크·라인란트팔츠·바이에른주 등 옛 서독 지역에만 주둔합니다.



1990년 통일 당시 동·서독과 소련·미국·프랑스·영국이 맺은 '2+4 조약'에 따라 옛 동독 지역에는 외국 군대·무기 배치가 금지돼 있습니다.