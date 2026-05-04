민주당, 특검법안 '지선 이후 처리' 무게…속도 조절 나설 듯

▲ 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 4일 오전 부산항 국제전시컨벤션센터에서 열린 부산 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다.

민주당이 6·3 지방선거 이후 '윤석열 정부 조작 수사·기소 의혹 특검법안' 본회의 처리를 시도할 것으로 보입니다.민주당은 애초 이달 중 처리를 목표로 내세웠지만, 특검법안 발의를 계기로 보수층 결집과 중도층 이탈 우려가 나오고 이재명 대통령까지 특검 도입 절차에서 숙의를 거칠 것을 주문하면서 속도 조절에 나서는 기류가 감지됩니다.조승래 사무총장은 기자들에게 "처리 시기와 구체적인 내용을 두고 당내 여러 의견이 있고 내부 논의를 진행할 생각"이라며 "어떻게 처리할지는 당내에서 의견을 나누겠다"고 설명했습니다.민주당이 속도 조절에 나선 것은 이재명 대통령이 숙의를 당부하고 지선 격전지에 출마한 후보들의 우려가 함께 터져 나왔기 때문으로 분석됩니다.이 대통령은 이날 특검 도입과 관련해 "구체적인 시기와 절차에 대해서는 여당인 민주당이 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐서 판단해달라"고 말했습니다.당내에선 수도권과 영남권 의원들을 중심으로 특검법안 처리가 중도층 표심에 악영향을 줄 수 있다며 지선 이후로 미뤄야 한다는 목소리가 제기됐습니다.김부겸 대구시장 후보는 이날 기자들과 만나 "어려운 지역에서 열심히 하는 후보자들의 처지를 생각한다면 법안을 내거나 자신들이 입장을 밝힐 때도 이런 부분들을 염두에 두고 예상되는 우려에 대해 심사숙고해서 일을 진행해 달라는 입장"이라고 말했습니다.김용남 경기 평택을 후보는 BBS 라디오에서 "조금 더 숙고가 필요한 것이 아닌가"라며 "(이 대통령) 재판이 중단된 상태인데 공소 취소를 한다는 것이 약간 논리적으로 어색하게 들리는 것은 사실"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)