코스피 급등에 공포지수 들썩…공매도 잔고도 사상 최고 수준

▲ 4일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다

노동절 연휴에서 돌아온 코스피가 4일 장중 6,800선과 6,900선을 단숨에 돌파하며 '7천피'를 향해 달려가자 '한국형 공포지수'가 들썩이고 있습니다.한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전장보다 338.12포인트(5.12%) 오른 6,936.99로 거래를 종료했습니다 7,000선까지 남은 거리는 63.01포인트에 불과합니다.하지만 동시에 코스피 하락에 베팅하는 투자자들도 늘어난 모양샙니다.'한국형 공포 지수'로 불리는 코스피200 변동성 지수(VKOSPI)는 이날 장중 한때 2.01포인트(3.70%) 급등한 56.35까지 치솟았습니다.이는 미국과 이란이 2주간의 휴전에 합의하면서 중동의 군사적 긴장이 대폭 완화되기 직전인 지난달 9일 장중 최고치(56.43) 이후 가장 높은 수준입니다.VKOSPI는 옵션 가격에 반영된 향후 시장의 기대 변동성을 측정하는 지수로 보통 코스피가 급락할 때 오르는 특성이 있지만, 상승장에서 투자자들이 갖는 불안심리가 커질 경우에도 오르는 경우가 있습니다.이란 전쟁 발발 직후인 3월 5일 장중 83.58까지 올랐던 VKOSPI는 지난달 한때 50선 아래로 떨어졌으나, 코스피가 전쟁 전 최고점을 돌파하며 사상 최고치 경신 행진에 나서자 상승세로 돌아섰습니다.단기간에 지수가 큰 폭으로 오르자 유가증권시장의 공매도 잔고액도 사상 최고치를 거듭 경신 중입니다.거래소에 따르면 지난달 27일과 28일 기준 유가증권시장의 공매도 순보유 잔고액은 각각 20조 5천83억 원과 20조 3천887억 원으로 집계됐습니다.코스피 공매도 잔고가 20조 원 선을 넘어선 건 이번이 처음입니다.지난달 28일 기준으로 공매도 순보유 잔고 금액이 가장 큰 종목은 한미반도체(1조 9천348억 원)이었습니다.이어서는 현대차(1조 8천863억 원), HD현대중공업(1조 5천757억 원), LG에너지솔루션(1조 3천903억 원), 미래에셋증권(9천357억 원), 포스코퓨처엠(7천694억 원), SK하이닉스(6천821억 원) 등이 뒤를 따랐습니다.공매도는 보유하지 않은 주식을 타인에게 빌려서 매도한 뒤 주가가 내리면 저렴하게 매수해 갚는 투자 기법입니다.통상 공매도 잔고가 증가했다는 건 주가 하락을 내다보는 투자자가 많다는 뜻으로 해석됩니다.(사진=연합뉴스)