서울 김기동 감독, 두 달 연속 '이달의 감독상'

▲ 김기동 FC서울 감독
프로축구 K리그1 FC서울 김기동 감독이 두 달 연속으로 '이달의 감독상'을 받았습니다.
한국프로축구연맹은 오늘(4일) 김 감독을 4월 'flex 이달의 감독상' 수상자로 선정했다고 밝혔습니다.
2~3월 이달의 감독상을 받은 김 감독은 이로써 2014년 최강희 감독(전북), 2018년 고종수 감독(대전), 2025년 거스 포옛 감독(전북)에 이어 역대 네 번째로 두 달 연속 이달의 감독상을 수상했습니다.
또 통산 여섯 번째로 이달의 감독상을 받아 남기일 감독(8회), 최강희 감독(7회)에 이어 황선홍 대전하나시티즌 감독과 함께 역대 최다 수상 공동 3위로 올라섰습니다.
김 감독의 서울은 4월 6경기에서 4승 1무 1패를 기록하며 K리그1 선두 자리를 굳게 지켰습니다.
11골 4실점으로 공수 양면에서 안정된 경기력을 뽐냈습니다.
6라운드 FC안양과 경기 1-1 무승부로 4월을 시작한 뒤 전북 현대와의 7라운드(1-0), 울산 HD와 2라운드 순연 경기(4-1)에서 잇달아 승리하며 선두 경쟁에서 우위를 점했습니다.
8라운드 대전전(0-1)에서 시즌 첫 패배를 당했지만 9라운드 부천FC(3-0), 10라운드 강원FC(2-1)를 연속으로 제압하며 빠르게 분위기를 되살렸습니다.
김 감독을 비롯해 세르지우 코스타(제주), 김도균(서울 이랜드), 조성환(부산) 감독이 4월 이달의 감독상 후보였습니다.
이달의 감독상은 성적 상위 5명의 감독을 후보로 먼저 추린 뒤 정량 평가(70%)와 기술연구그룹(TSG) 위원들의 정성 평가(30%)를 합산해 최종 수상자를 가립니다.
(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)
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