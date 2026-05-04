서울 김기동 감독, 두 달 연속 '이달의 감독상'

▲ 김기동 FC서울 감독

프로축구 K리그1 FC서울 김기동 감독이 두 달 연속으로 '이달의 감독상'을 받았습니다.한국프로축구연맹은 오늘(4일) 김 감독을 4월 'flex 이달의 감독상' 수상자로 선정했다고 밝혔습니다.2~3월 이달의 감독상을 받은 김 감독은 이로써 2014년 최강희 감독(전북), 2018년 고종수 감독(대전), 2025년 거스 포옛 감독(전북)에 이어 역대 네 번째로 두 달 연속 이달의 감독상을 수상했습니다.또 통산 여섯 번째로 이달의 감독상을 받아 남기일 감독(8회), 최강희 감독(7회)에 이어 황선홍 대전하나시티즌 감독과 함께 역대 최다 수상 공동 3위로 올라섰습니다.김 감독의 서울은 4월 6경기에서 4승 1무 1패를 기록하며 K리그1 선두 자리를 굳게 지켰습니다.11골 4실점으로 공수 양면에서 안정된 경기력을 뽐냈습니다.6라운드 FC안양과 경기 1-1 무승부로 4월을 시작한 뒤 전북 현대와의 7라운드(1-0), 울산 HD와 2라운드 순연 경기(4-1)에서 잇달아 승리하며 선두 경쟁에서 우위를 점했습니다.8라운드 대전전(0-1)에서 시즌 첫 패배를 당했지만 9라운드 부천FC(3-0), 10라운드 강원FC(2-1)를 연속으로 제압하며 빠르게 분위기를 되살렸습니다.김 감독을 비롯해 세르지우 코스타(제주), 김도균(서울 이랜드), 조성환(부산) 감독이 4월 이달의 감독상 후보였습니다.이달의 감독상은 성적 상위 5명의 감독을 후보로 먼저 추린 뒤 정량 평가(70%)와 기술연구그룹(TSG) 위원들의 정성 평가(30%)를 합산해 최종 수상자를 가립니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)