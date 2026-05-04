[여담야담] "특검 필요하지만 시기·절차 숙의해달라"…보수야권은 "포기 선언해야" 공동전선

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 이용우 더불어민주당 원내부대표, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 손석민 SBS 논설위원

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● 이 대통령 "조작기소 특검 필요" ~ ● 이 대통령 "시기·절차 숙의해야"

이용우 / 더불어민주당 의원

"국조특위서 조작된 상황 상당 부분 드러나‥수사·처벌은 순리이자 상식"

"검찰, 보고 듣고 싶은 것만 기소‥대북송금 반박 자료들은 모두 묻어"

"잘못된 수사·기소 과정에 단죄 필요‥방법론이 본질적 문제 아냐"



김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장

"특검 관련 청와대 발표, 조작기소 밝혀졌다고 전제해"

"여당의 조작기소 특검법 발의, 李 미리 알거나 묵인한 듯"

"이 대통령 '조작기소 특검법' 발언, 누가 봐도 셀프 면죄부"



● 야권, "사법내란 저지" 연대 ~ ● 김부겸 "신중해달라" 호소

이용우 / 더불어민주당 의원

"'조작기소 특검', 무조건 공소취소한다고 단정해 공격해서야"



김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장

"이 대통령, 자신 있고 증거 있다면 국수본·공수처에서 수사하면 돼"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

