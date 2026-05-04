SBS 지방선거 D-30 여론조사, 서울시장 선거는?

<조사 개요>



의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 서울

조사 일시 : 2026년 5월 1일~3일

조사 대상 : 서울에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본 크기 : 800명 (표본 오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±3.5%p)

표집 방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정 방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당 추출

응답률 : 10.7%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 3월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

SBS가 6·3 지방선거를 30일 앞두고 서울시장 선거에 대한 여론조사를 실시했습니다.서울시장 선거에 민주당 정원오, 국민의힘 오세훈, 진보당 이상규, 개혁신당 김정철, 정의당 권영국 후보 등이 출마한다면 누구에게 투표할 것인지 물었습니다.현재 지지하는 서울시장 후보와 계속 지지할 의향, 당선 가능성 등에 대해서도 알아봤습니다.6월 지방선거와 관련해 여당 후보를 지지하는지, 야당 후보를 지지하는지도 조사했습니다.잠시 후 SBS 8뉴스에서 자세한 여론조사 결과 전해드립니다.이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 1일부터 3일까지 사흘 동안 무선 전화면접조사를 통해 서울 유권자 800명의 응답을 얻었고, 응답률은 10.7%였으며, 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.5%p입니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회와 SBS 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.