[인터뷰] 김태흠 "정진석 공천하면 갈 데까지 가는 것…정치 경력 짧은 장동혁 당 수습 타이밍 놓쳐"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 김태흠 국민의힘 충남도지사 후보

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● 김태흠 국민의힘 충남도지사 후보 인터뷰

"정진석 공천 문제 매듭 지어져야 후보 등록"

"국힘, 정진석 재보궐 공천하면 끝까지 간 것"

"정진석 공천하면 탈당하고 무소속 출마하겠다"

"장동혁, 선거 지원 오겠다면 말리지는 않아"

"장동혁, 당이 분열된 상황에 대표 돼 첫 단추 잘못 끼워"

"李 '조작기소 특검법' 발언, 본인 사건 임기 동안에 지우겠다는 것"

"이 대통령 범죄 지우기, 법치 근간 무너뜨리고 독재로 가는 길"





▶ 김태흠 / 국민의힘 충남지사 후보 : 반갑습니다. 오랜만입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 아무리 흉년이 들어도 내년을 위해서 씨감자는 놔둬야 하지 않느냐. 김태흠 충남지사 국민의힘 후보입니다. 어서 오십시오.



▶ 김태흠 / 국민의힘 충남지사 후보 : 안녕하세요.



▷ 주영진 / 앵커 : 오랜만에 뵙습니다. 현역 지사인데 예비후보 등록을 하셨습니까?



▶ 김태흠 / 국민의힘 충남지사 후보 : 오늘 예비후보 등록을 하려고 했는데 좀 미뤘습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 왜 미루셨습니까?



▶ 김태흠 / 국민의힘 충남지사 후보 : 정진석 전 대통령 비서실장의 공천 문제가 당에서 매듭을 짓는 것을 보고 후보로 나가야 하지 않느냐 이런 생각을 해서.



▷ 주영진 / 앵커 : 정진석 전 비서실장의 공천 문제가 매듭지어져야 내가 예비후보 등록을 할 수 있겠다. 어떻게 매듭지어져야 한다, 공천 안 하는 쪽으로?



▶ 김태흠 / 국민의힘 충남지사 후보 : 그렇죠. 그렇게 또 제가 당에 강하게 요구를 했고.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇게 강하게 요구하신 근본적인 이유, 이미 언론에도 살짝 보도가 되기는 했습니다만, 이 자리에 나오셨으니까.



▶ 김태흠 / 국민의힘 충남지사 후보 : 정진석 전 비서실장은 저하고도 20년 넘게 정치를 같이 했던 동료, 선배인데 사실 인간적인 부분은 아쉽고 또 미안한 부분도 있지만, 지금 윤석열 전 대통령이 계엄을 하는 그러한 부분 때문에 우리가 1년 반 동안 여러 가지 어려움 속에서 이렇게 오고 있잖아요. 이런 상황 속에서 마지막 비서실장을 한 사람이 이번 후보로 나온다고 하는 그런 부분들은 국민의 상식과 보편성, 국민 눈높이에 나는 안 맞는다고 봐요. 물론 이번에 보니까 민주당도 다 감옥 갔다 온 사람들 공천 많이 하더라고요. 하지만 우리 당은 지금 국민한테 많이 신뢰를 잃었잖아요. 신뢰를 잃었고 기대감도 상실된 이 상태에서 새롭게 태어나는 그러한 모습을 보이면서 민주당을 비판하고 민주당을 공격해야지, 지금 당이 사분오열된 이런 상황 속에서 이런 문제까지 이렇게 접근하고 처리한다는 것은 우리 당에 있을 필요가 있을까, 이런 상황이 된다면. 진짜 정말로 저는 어렵다 해 피해 가는 스타일도 아니고 그런데 국민의힘을 사랑하는 사람이고 또 국민의힘이 어려울 때나 아니면 좋을 때나 모든 부분에 나는 함께해야 한다고 생각을 하는 사람인데 이건 아니다. 이렇게 만약에 결정이 된다면 이 당은 이건 끝장까지 갈 때까지 간 정당이다, 이렇게 볼 수밖에 없는 거예요, 제 입장에서는. 또 사전에 또 그런 부분을 요구를 했거든요. 이건 어려움이 있고 이건 안 된다.



▷ 주영진 / 앵커 : 실제로 어떻게 될지 모르겠습니다만, 공천이 된다면 김태흠 후보가 국민의 힘을 떠난다. 이것까지 각오하고 있는 겁니까?



▶ 김태흠 / 국민의힘 충남지사 후보 : 네, 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 무소속으로 출마하실 겁니까, 그러면?



▶ 김태흠 / 국민의힘 충남지사 후보 : 저는 그래도 보수의 가치를 추구하는 그런 후보들이 그래도 충남 내에서는 제가 울타리가 되어 주고 또 디딤돌이 돼 주고 받침이 돼 줘야 하는 거 아니에요. 그래서 저는 무소속으로라도 출마를 해서 무슨 지금 시장, 군수 나가는 사람하고 도의원 나가는 사람하고 또 시 군의원 나가는 사람들이 무슨 죄가 있어요. 제가 볼 때는 민주당 후보들보다 더 능력이 낫고 인품이나 모든 부분이 나은데 지금 중앙 정치 권력이 많이 개입하고 중앙의 흐름에 따라가다 보니까 지금 다들 어려운 거 아니에요? 이런 사람들을 제가 한 명이라도 보호를 해 줘야 하는 게 기성 정치인으로서 도리가 아닌가 이런 생각을 갖고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 사실 김태흠 지사가 4년 전에 충남지사 선거에 나서면서 그 지역구가 비었고 그 지역구를 이어받은 사람이 장동혁 대표 아닙니까?



▶ 김태흠 / 국민의힘 충남지사 후보 : 그 얘기는 좀 안 했으면 좋겠네요.



▷ 주영진 / 앵커 : 어쨌든 간에 장동혁 대표 이야기가 또 국민의힘 내부에서 많은 이야기가 있는데 지금 서울에서는 아직 안 불렀고 부산하고 대구는 갔어요. 충남지사 예비후보 등록하시고 본격적인 만약에 후보로서 뛰게 된다면 중앙당 지도부, 당연히 장동혁 대표 같이 와서 원 팀으로 같이 하자, 와서 나 도와달라 이런 얘기 하실 겁니까, 어떻습니까.



▶ 김태흠 / 국민의힘 충남지사 후보 : 도와달라, 안 도와달라는 것보다도 이게 지금 지방자치, 지방분권 시대로 가고 있잖아요. 그러면 사실은 중앙정치 권력이 크게 개입하지 않고 각자 지방 정부 간 또 지방의 특장, 그리고 지금 필요하고 요구되는 사안, 이러한 부분들을 가지고 경쟁해야 하거든요. 그런데 우리나라는 지금 이게 국회의원 선거도 아니고 대통령 선거도 아닌데 지방 선거에 너무 중앙정치 흐름으로 가는 것은 나는 적절치 않다 이렇게 보는데요. 다만 우리 당이 지금 국민한테 기대를 못 받고, 그래서 그런 것보다도, 그런 측면이 하나 있고요. 또 두 번째로는 중앙에서 와서 선거 지원을 해야겠다 그러면 온다는 사람 저는 너 오지 마라, 너희 인기 없으니까 오지 말아라, 이런 얘기는 하고 싶지 않아요.



▷ 주영진 / 앵커 : 장동혁 대표에게 선배로서 이런저런 조언도 많이 했을 것 같은데 잘 듣는 편입니까, 어떻습니까.



▶ 김태흠 / 국민의힘 충남지사 후보 : 저는 사실은 당에서 쓴소리를 많이 하는 사람 중의 한 사람이었는데 장 대표 1년 동안 중앙당에 이런 언론을 통해서나 공식적으로는 쓴소리를 못 했죠. 왜냐하면 지금 후임자인데 잘못하면 제 의도와 다르게 당 대표를 흔드는 꼴이 되기 때문에 저는 그런 부분을 자제했고요. 다만, 개인적으로 이래 줬으면 좋겠다, 여론의 흐름이 이렇다 이런 부분들은 많이 얘기를 해 줬는데 본인이 말을 안 들었다기보다도 제일 처음에 들어오면서 당이 사분오열된 그러한, 탄핵당하고 그다음에 대통령 선거를 지고, 당이 사분오열로 거북이 이렇게 등 갈라지듯이 막 갈라져 있는 이런 상황 속에서 당 대표가 돼서 사실 이런 부분들을 수습하고 하나로 만들어가는데 정말 누가 봐도 어려운데 어떻게 보면 정치 경력이 좀 짧은 이런 상황이기 때문에 첫 스탠스를 잘못 잡고 오다 보니까 타이밍을 놓친 것 같다. 그래서 한편으로는 개인적으로는 안타까운 이런 부분들이 많이 있어요.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 장동혁 대표에 대해서는 당내 후보들도 상당히 하고 싶은 이야기가 많은 것 같아요. 이 질문 하나 마지막으로 드리고 지금 다른 이야기로 넘어갈게요. ‘절윤’ 결의를 했잖아요, 국민의힘에서. 윤석열 전 대통령과 확실하게 절연하겠다고 하는 결의문까지 읽었었는데 과연 후보 지금 공천 과정이라든가 이런 걸 보면 과연 국민의힘이 그런 의지와 태도를 보이고 있는가, 의문부호를 다는 사람들이 꽤 있어요.



▶ 김태흠 / 국민의힘 충남지사 후보 : 지금 저는 그 부분들에 대해서 전적으로 동의를 안 해요. 왜냐하면 이게 ‘절윤’이 어디 있고 ‘윤 어게인’이 어디 있어요. 다만 우리가 반성하고 자성하고 해야 할 이런 부분들은 계엄을 했다는, 그러니까 당 소속 출신의 대통령이 계엄을 했다는 부분이죠. 그렇잖아요? 그리고 윤석열 전 대통령하고 가깝든, 친분 관계가 없는 경우가 어디 있어요. 다만 내가 정진석 전 의원 같은 경우는 대통령의 최측근으로 남았기 때문에 도의적인 그러한 책임, 이런 부분들인 거지. 지금 이용, 그다음에 방통위원장 하는



▷ 주영진 / 앵커 : 이진숙 전 위원장.



▶ 김태흠 / 국민의힘 충남지사 후보 : 이분들이 계엄하고 무슨 관계가 있어요. 그 뒤로 자기들이 계엄에 대한 입장 이런 부분들은 민주당이나 아니면 많은 국민한테 조금 안 맞는 얘기했나는 모르지만, 그거 가지고 이 사람이 후보가 됐느냐 안 됐느냐 이 부분을 얘기할 수는 나는 없다. 나는 이렇게 봐요.



▷ 주영진 / 앵커 : 김태흠 후보의 생각은 그렇다고 말씀을 해 주셨고요. 오늘 현안 가운데 하나가 이재명 대통령이 홍익표 정무수석을 통해서 조작 기소 특검 법안, 민주당이 국회에 발의를 했죠. 그런데 내용이나 이런 취지, 국민적 공감대는 형성됐다고 하는 게 이재명 대통령의 시각인데 다만 시기와 절차는 더불어민주당이 국민적 의견도 수렴하고 숙의하는 그런 시간을 가졌으면 좋겠다. 지금 시기를 늦췄으면 좋겠다는 취지로 이야기를 했는데 어떻게 생각하십니까?



▶ 김태흠 / 국민의힘 충남지사 후보 : 이재명 대통령다운 얘기인 것 같아요. 보니까 않겠다는 거 아니고 하겠다는 거 아니에요. 그런데 이런 부분들이 논란이 되고 우리 선거에는 지장이 있을 것 같으니까 늦게 하라는 거 아니에요? 참 이건 어떻게 보면 오만함과 독선이에요. 왜냐하면 이게 지금 자기 자신의 문제를 자기가 재판관 돼서 재판을 해서는 안 되는 거잖아요. 쉽게 얘기해서 지금 자기 임기 동안, 대통령 되기 전에 일어났던 범죄 혐의로 기소가 됐던 많은 사건을, 자기 임기 동안에 지우겠다는 거 아닙니까? 역으로 어떻게 보면 내로남불이고 낯이 두꺼운 분들인 게 뭐냐 하면 과거에 이명박 대통령 같은 경우도 박근혜 대통령하고 경선하는 과정 속에서 ‘다스’를 하냐, 안 하냐 여러 가지 논란이 있었는데 대통령 끝나고 난 다음에 문재인 정부 때 재조사해서 집어넣었잖아요. 감옥에 넣었잖아요. 자기들이 그런 일을 벌여놓고 자기들은 이 부분을 자기 임기 동안에 사건들을 싹 지운다? 이건 독재로 가는 길이에요. 법치 근간이 무너지는 일이에요. 그래서 저는 이런 어떻게 발상을 할까. 이 발상 자체가 곧 오만함이다. 또 한편으로는 또 이런 걸 보면서 진짜 화가 나는 게 이렇게 무소불위로, 국회에서 지금 독재로 가는 길을 가고 있고 또 이렇게 행동을 하는데도 왜 우리 당이 이렇게 국민한테 기대를 못 받고 있을까 하는 이런 안타까움. 이런 부분들이 있는 거죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 바로 그 부분이 지금 김태흠 후보뿐만 아니라 국민의힘에 몸담고 또 이번 선거에 나서는 후보들이 갖고 있는 공통의 안타까움 아닐까. 왜 국민의힘이 옳은 소리를 해도 국민은 귀담아 들어주지 않을까. 이런 고민이 있을 것 같아요.



▶ 김태흠 / 국민의힘 충남지사 후보 : 그런데 과거에 말이에요. 독일에서도 1차 대전이 끝나고 난 다음에 히틀러가 총통이 될 때 선거에 의해 됐어요. 그런데 지지율이 높고 그러니까 무소불위로 독재로 가는 발판을 마련하고 전쟁 국가를 만들고 세계 2차대전을 일으켰어요. 저는 이런 지금 상황 속에서 국민의힘이 국민한테 기대를 받느냐 안 받느냐, 이것도 중요하지만, 또 하나는 독재로 가는 길로 지금 하나하나 갈까, 이게 걱정이에요.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러니까 이재명 정부가 절대로 또 그렇게 돼서는 안 되고 그 길로 가서는 안 되지만, 국민의힘도 보다 더 많은 국민의 지지와 사랑. 그래, 너희가 하는 말이 맞아 너희 얘기 귀담아들어 주고 우리도 힘 실어 줄게. 이런 야당의 모습을 찾아야 하는데 지금은 아직 그런 희망이 잘 찾아지지 않아서 김태흠 후보도 안타까우신 거 아닌가 싶습니다.



▶ 김태흠 / 국민의힘 충남지사 후보 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 충남 얘기를 또 안 할 수가 없잖아요. 지난 4년 동안의 도정을 책임져 왔고 이번에 또 한 번 내가 충남지사에 나서려고 하는 이유가 분명히 있을 거예요. 나는 4년 했으니까 이제 그만할게요라고 할 수도 있는데.



▶ 김태흠 / 국민의힘 충남지사 후보 : 그런데 4년을 하다 보니까 큰 사업이나 여러 가지는 준비하고 설계하는 데 그래서 첫 삽도 못 뜨고 하는 일들도 많이 있고요. 제가 도지사 되고 난 다음에 8조 3,000억 가까이 되던 국비도 12조 4,000억 정도로 4년 동안 4조를 늘렸어요. 이건 타 시도나 아니면 충남에서 전무한 일이에요. 그리고 제 전임자가, 양승조 지사가 4년 동안 14조 6,000억 원 정도를 기업 유치를 했는데 저는 50조 가까이했어요. 그래서 성과가 많고 일 잘하는 그런 도지사, 이런 평가를 받고 그랬는데 한두 달 사이에 여론조사는 다 믿지는 않지만, 많이 이렇게 흔들리고 이런 부분들에 대해서 좀 안타까움이 있어요. 그래서 제가 하던 일들 그리고 또 저는 이 과정 속에서 당장 하는 일보다도, 그런 일도 해 왔지만, 우리가 충남의 미래를 가는, 미래의 먹거리를 만드는 이러한 큰 사업들 같은 경우 진행하고 추진을 또 해 왔거든요. 이런 부분이 반이라도 이루어지고 완성할 건 완성할 수 있는 그러한 기회를 가졌으면 좋겠다, 그래서.



▷ 주영진 / 앵커 : 4년의 시간이 더 주어진다면 충남도민들이 선택해 준다면 정말로 꼭 마무리 짓거나 꼭 하고 싶은 일이 있습니까?



▶ 김태흠 / 국민의힘 충남지사 후보 : 몇 가지가 있는데 첫째는 천안·아산의 5만 석짜리 돔구장을 만들어서 야구나 축구나 아니면 각종 그런 스포츠를 할 수 있는 그런 내용도 넣고.



▷ 주영진 / 앵커 : 돔구장.



▶ 김태흠 / 국민의힘 충남지사 후보 : 그다음에 K-POP 공연이라든가 이런 부분을 넣어서 적어도 이틀이나 3일이 멀다 하고 5만 석에 꽉 찰 수 있는 사람들이 모이게 하면서 천안·아산을 150만 인구 도시로 가는 데 있어서 디딤돌을 놓겠다 하는 그런 생각을 갖고 있고요. 두 번째로는 우리는 천안·아산을 중심으로 한 서북부권, 서남부권하고의 격차가 심해요. 그래서 균형 발전을 할 수 있는 이런 부분 토대를 만들었으면 좋겠다. 그리고 마지막으로 중요한 것은 농어촌 지역이 많잖아요? 그래서 농어촌 지역을 제가 지금 스마트팜 교육을 청년들 한 9,000명씩 시켜서 3,000명을 정착시키는 그런 프로젝트를 갖고 진행하고 있는데 이런 부분들을 완성해서 농업, 농촌에도 젊은 사람들이 들어와서 아이 울음소리도 늘리고 또 노·장·청이 함께 어우러지는 생동감 있는 그런 농촌으로 만들고 싶습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 상대로 확정된 민주당의 박수현 후보와 스스로를 비교해 봤을 때 충남도민들, 이런 점은 박수현 후보도 뛰어나지만, 그래도 이건 제가 더 낫지 않습니까? 이렇게 생각하시는 부분이 있을 것 같아요.



▶ 김태흠 / 국민의힘 충남지사 후보 : 박수현 후보 같은 경우는 30년 넘게 저하고 호형호제하고 또 저한테 어디서든지 정치인 중에서 제일 사랑하고 존경하는 것은 형님인 거 아시죠? 이렇게 너스레를 떨고 하는 가까운 관계인데 박 후보는 말 잘하니까 청와대에서도 그렇고 그다음에 당에서도 그렇고 맨날 대변인 시키잖아요. 말 잘하고. 그다음에 또 친화력도 있고. 그런데 친화력과 말로 하는 게 아니라 행정은, 리더는 비전을 갖고, 강한 추진력을 갖고 결과물을 내야 하잖아요. 강한 추진력이라든가 아니면 결단력이라든가, 스케일 큰 비전이라든가 이런 부분들은 제가 낫지 않나 이렇게 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 나오셨으니까 한 30초 시간 드리겠습니다. 앞으로 충남지사, 지금 아직 예비후보 등록은 안 하셨습니다만.



▶ 김태흠 / 국민의힘 충남지사 후보 : 충남의 미래를 결정하는 것은 말 잘하는 말꾼보다는 일을 잘할 수 있는 그런 일꾼을 선택해서 충남이 지금 힘센 충남이 위대한 충남으로 그리고 또 대한민국을 이끌어가는 그런 지방 정부로 탄생할 수 있도록 최선을 다하겠다는 그런 말씀을 드리고 그런 속에서 행정 연관성을 갖고 일할 수 있게 많은 지원과 성원 부탁드립니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 국민의힘의 김태흠 충남지사 후보와의 인터뷰였습니다. 말씀 잘 들었습니다.



▶ 김태흠 / 국민의힘 충남지사 후보 : 고맙습니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

