[인터뷰] 박지원 "국회의장 돼 최고 국회 만들 것…정진석, 출마 대신 윤 부부 옥바라지해야"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 박지원 더불어민주당 의원

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● 박지원 더불어민주당 의원 인터뷰

"제 나이가 어때서‥지금 딱 국회의장 되기 좋은 나이"

"일 잘하는 'K-국회' 만들어 이 대통령 지원해야"

"'조작기소 특검' 반드시 해야‥복수가 아니라 잘못 잡자는 것"

"강력한 국회의장 될 것‥내란청산·3대 개혁 완전히 해낼 것"

"'尹 비서실장' 정진석, '내란' 몰랐다 알았다는 중요치 않아‥사과·반성하는 게 도리"





▷ 주영진 / 앵커 : 오늘 화면에 딱 나오니까 많은 분들이 이분이 오셨구나 생각할 겁니다. 민주당의 박지원 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 오랜만에 뉴스브리핑에서 보니까 주 국장이 훨씬 더 잘생겼네요. 젊어지고.



▷ 주영진 / 앵커 : 여전하십니다.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 오랜만입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 네. 박지원 의원님도 오랜만에 스튜디오에서 뵀는데 더 젊어지신 것 같습니다.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그렇습니다. 제 나이가 어때서.



▷ 주영진 / 앵커 : 아무도 박지원 의원 나이 잘 모를 것 같습니다.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 딱 의장 되기 좋은 나이 아니에요?



▷ 주영진 / 앵커 : 박지원 의원의 제 나이가 어때서, 의장 되기 딱 좋은 나이인데. 여기서 의장이란 국회의장.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그렇습니다. 오늘 우리 민주당의 조정식, 김태년 후보도 선언했고 저도 선언했고. 아마 오늘 등록되는 것 같습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 3명의 의원이 차기 후반기 국회의 수장, 국회의장이 되겠다며 도전장을 던진다.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그렇죠. 지금 뉴스토마토 여론조사 보니까 하남에서도 이광재 후보가 월등하게 앞서고.



▷ 주영진 / 앵커 : 오차 범위 밖에서.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그렇죠. 그리고 평택에서도 우리 김용남 후보가 훨씬 앞서는데, 제가 여론조사 4번을 했어요. 뉴스토마토 등에서. 그런데 세 사람보다 국민이나 당원이나 5배에서 7배 차이 있으면 딱 아니에요? 그런데 의원들 마음을 모르겠어요. 의심할 수밖에 없어요. 제가 열심히 지구당을 찾아다니면서 당원들한테 직접 호소를 하니까 열광적이에요. 그래서 의심이 의심되지 않고 박지원한테 오고 있다, 저는 그렇게 봅니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 박지원 의원이 또 여론조사 얘기를 하셨으니까 저도 기사를 봤는데. 이게 코리아정보리서치와 천지일보라고 하는 곳에서 한 것 같은데, 차기 국회의장 적합도를 봤더니 박지원 24.6%, 조정식 7%, 김태년 4.5%, 이 외의 인물 21.6%, 없음 30.6%. 4월 27일부터 28일까지 조사한 내용이고요 무선 ARS 100%이고, 자세한 내용은 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지 보시면 된다는 점. 더불어민주당 지지층으로 좁혀서 봤더니 박지원 45.5%, 조정식 9.5%, 김태년 6.3%, 이외의 인물 16.4%, 없음 13.6% 이렇게 나왔다. 여론조사에서는 전반적으로 박지원 의원이 워낙 인지도가 높고 정치 경력 자체가 대단히 오랜 정치인이기 때문에 박지원 의원이 여론조사에서는 상당히 반응이 있는데.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 민심이 당심이고 천심 아니에요.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 이재명 대통령도 지난 3년간 민심이 당심이 높아서 천심으로 대통령이 된 거예요. 그런데 정치인은 민심을 버릴 수 없어요. 거기로 가야지. 그래서 ‘의심’, 국회의원의 마음은 의심했는데 저한테 오고 있다, 저는 그렇게 판단해요.



▷ 주영진 / 앵커 : 제가 또 만나본 민주당 의원들 몇몇은 박지원 의원이 워낙 방송 출연도 많이 하시고 정치 경력도 오래되시고 당원들이나 일반 국민 사회에서는 인지도도 높고 인기가 좋은데, 의원들은 박지원 의원을 얼마나 찍을지는 자신도 잘 모르겠다, 이런 얘기를 하더라고요?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 다 그렇죠. 저도 의원들을 만나보면 100%, 돌아서면 0%가 되더라고요. 그래서 의심을, 의원들의 마음을 의심했는데 차차 저에게 좋아지고 있다, 저는 그렇게 봅니다. 그러나 선거나 골프는 고개 들면 안 되니까 성실하게, 겸손하게 열심히 해야죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 선거와 골프는 절대 머리 들면 안 된다.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그렇죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 김대중 대통령의 말씀이셨습니까?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 제가.



▷ 주영진 / 앵커 : 박지원 의원 얘기입니까? 그러면 국회의장은 우리나라의 권력 서열, 의전 서열도 2위이고. 그런데 단순히 그런 자리에 가고 싶어서 국회의장이 되고 싶다고 말씀하시지는 않을 거예요. 왜 국회의장이 되려 하는가.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 지금 우리 민주당 일부에서는 태평성대로 생각하고 있어요. 그러나 청와대도 그렇게 생각하지는 않을 겁니다. 지금 쿠팡, 삼성전자 노사 분규, 이런 것은 물론 중동 전쟁, 통상 협상 특히 독일에 미군 철수 5000명, 우리도 하겠다는 것 아니에요. 이런 문제가 있기 때문에 일 잘하는 국회, ‘K-국회’를 만들어서 일 잘하는 이재명 대통령을 지원해야 한다 하는 그런 큰 생각도 가지고 있고요. 저는 아무래도 행정부, 국회, 정보, 대북 문제까지.



▷ 주영진 / 앵커 : 청와대도 근무하셨잖아요.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그렇죠. 두루 경험을 했잖아요. 그렇기 때문에 아무래도 저의 경험과 경륜과 능력이 조금 더 앞서지 않을까. 특히 친미, 친북, 친중 저는 상당한 인맥을 가지고 있기 때문에 이 난마 같은 이러한 문제를 국회가 나서서 함께 해결하는 데 그래도 박지원 아닌가, 저는 그렇게 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 조정식 의원이 아마 6선 최다선 의원이고.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그렇죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 김태년 의원은 또 원내대표도 역임한 바가 있고.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 저도 원내대표 했었습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 압니다. 원내대표 세 번이나 하셨고요. 제가 다른 두 경쟁자하고 박지원 의원에게, 조정식 의원은 최근에 또 대통령 정무특보를 맡았다가 그만뒀어요. 의장 출마하려고. 그래서 또 일각에서는 대통령 정무특보를 대통령이 특보를 한 사람이 국회의장을 하는 게 맞느냐라는 시각도 있는 것 같고, 대통령이 또 얼마나 신임하면 정무특보를 또 맡기겠느냐 하는 시각도 있는데. 그 두 명의 후배 정치인들과 박지원 의원의 차별성, 차별점 어디에 있다고 보십니까?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 사실 저도 김대중 대통령 특보를 해 봤어요. 그때 청와대 기자들이 왜 김대중 대통령은 박지원만, 해서 기자실에 제가 내려갔습니다. 국가는 가난한 사람을 생보자로 보호를 하고.



▷ 주영진 / 앵커 : 생활보호대상자.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그렇죠, 생보. 대통령은 정치적으로 어려운 사람을 특별보호대상자로 특보로 한다 했는데. 물론 그런 코믹한 이야기도 있었지만, 조정식 의원은 조정도 잘하고 사람이 좋으신 분이에요. 6선이나 됐고. 그러나 저보다 두 분이 한 20살, 22살 아래인데. 그분들은 조금 더 총리도 하고 또 김태년 의원은 박력이 있거든요. 그런 박력으로 경제 실력이 있기 때문에 입각을 해서 조금 더 경험을 쌓아서 국회의장을 했으면 좋겠다, 이런 생각을 갖습니다. 저는 마지막이에요. 그런데 마지막이라고 하는 것은 최고의 국회를 만들겠다는 각오입니다. 예술가들, 문학인들도 자기의 마지막 작품이 최고의 작품인 거예요. 그래서 저도 박지원 정치 인생의 마지막을 국회에 대한민국 국민 그리고 잘하고 있는 이재명 대통령을 도와서 노후를 벌겋게 물들고 물러가겠다, 이런 생각입니다. 그분들은 좀 더 했으면 좋겠어요.



▷ 주영진 / 앵커 : 좀 더 정치 경력을 더 쌓고. 알겠습니다. 박지원 의원의 소망이 그렇다는 점이고요. 박지원 의원 또 나오셨으니까 국회의장 결정이 13일에 이루어집니까?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 13일입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 13일이요. 이번에 당심도 20% 들어가는 최초의 표결 아닙니까? 어떻습니까? 당심이 20%라고 한다면, 대략적으로 한 국회의원 30명 정도가 투표하는 셈이 되잖아요.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그렇죠. 우리 민주당 국회의원들이 광역단체장으로 다 빠져서 지금 152명이 되기 때문에, 20%는 밖에 서른 분 의원이 있는 겁니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그 부분이 또 상당히 또 의장 경선 후보 경선 결과에 상당한 변수가 되겠네요. 알겠습니다. 국회의장을 정치 인생의 마지막, 무엇보다 최고의 국회를 만들고 싶다는 박지원 의원과 인터뷰를 하고 있는데. 그러면 정치 현안에 대한 이야기를 안 여쭤볼 수가 없죠. 워낙 방송도 많이 하시고. 방송을 지난 대선 때는 몇 개 하셨다고 그랬죠?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 윤석열한테 제가 국정원장 해임되고 1,740번을 했습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 1740번 방송을.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그렇죠. 그러면서 윤석열 죽이기, 이재명 띄우기 정권 교체를 역설해서 당선됐잖아요. 이재명 대통령 취임 후 약 500회 했습니다. 많이 줄였어요. 그런데 오늘 같은 날은 4개를 하니까 또 방송하면 힘들잖아요. 열심히 하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그래서 밤마다 여의도 공원 열심히 또 걸으시고.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그렇죠. 제가 국회의장 하려고 건강 유지를 위해서 열심히 뛰는 거예요.



▷ 주영진 / 앵커 : 이렇게 박지원 의원은 솔직하게 국회의장 정말 하고 싶습니다라고 얘기하고 있는데요. 오늘 이재명 대통령이 홍익표 정무수석을 통해서 조작 기소 특검 법안. 국민적 공감대는 형성됐다고 생각한다고 본인도 그렇게 얘기를 하면서도, 다만 시기와 절차 이런 것은 민주당이 여론, 국민 의견도 듣고 숙의하는 절차를 거쳤으면 좋겠다고 이야기를 했습니다.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 대통령께서도 그런 말씀을 하셨지만 우리 민주당에서도 권칠승 의원 등 몇 분들이 내부.



▷ 주영진 / 앵커 : 의원들 통신망에.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 내부 통신망에 그러한 의사를 표시했더라고요.



▷ 주영진 / 앵커 : 임미애 의원도 했다고 하네요.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 임미애 의원도 그런 표시를 했는데. 대표적으로 권칠승, 임미애 했는데. 저는 당사자이고 당한 사람이고 경험자입니다. 그렇기 때문에 이재명 대통령도 아마 동병상련의 생각이 계시겠지만, 해야 한다. 이게 복수가 아니에요. 잘못을 잡자는 거예요. 왜 제가 25년간 서초동 고객으로 살면서 그 많은 박해를 받아야 했어요. 이번에도 소위 서해 공무원 피살 사건, 제가 국정원장 하면서 언제 누구한테 삭제 지시를 했습니까? 삭제 지시했다는 그 문건이 국정원에 남아 있어요. 서버에 다 있어요. 그런데 검찰이 그걸 알면서도 저를 기소해서 3년 반 동안, 이건 저는 분해요. 그렇기 때문에 당해본 사람은, 경험한 사람은 개혁해야 한다 하는 거지만, 대통령께서 말씀하시고 당내 지도부에서 토의가 되면 당론에 따르겠습니다. 그러나 저는 하자, 이런 소신입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 다만 지방선거 전에는 물리적으로 대통령도 저런 생각을 밝혔기 때문에 지방선거 전에 이번 달 중에, 당장 이번 주에 처리하겠다는 게 지도부의 생각이었던 것 같은데 미뤄진 것 아니냐, 이런 얘기가 나오는데요?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 저도 그렇게 생각해요. 지방선거 이제 30일밖에 안 남았으니까. 언젠가는 해야 돼요. 개혁해야 돼요. 그래서 제가 국회의장 되더라도 저는 강력한 국회의장에 대해서 최소한 내란 청산과 3대 개혁은 완전히 하지 않으면 나라가 안 된다, 이 생각을 가지고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 특히 최근에 대구도 다녀오셨는데, 김부겸 후보가 중앙당 지도부에서 정말 이런 일은 신중하게 해 줬으면 좋겠다, 이런 간곡한 호소도 하지 않았습니까?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 김부겸 대구시장 후보로서는 TK 정서를 반영하지 않을 수 없기 때문에 무슨 말씀을 해도 우리 민주당이 심각하게 받아들이고 잘 생각해야 한다, 거기에 동의합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 대구 다녀오셨는데 현장에서 느꼈던 분위기는 어떻습니까?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 아주 좋아요. 아주 좋아요. 그렇지만 지난 대통령 선거 때 보십시오. 내란이 일어나서 그걸 심판하는 대통령 선거였지만 이재명 대통령이 국민 정서로는 압도적으로 돼야 돼요. 49% 아니에요. 그리고 김문수 국민의힘 후보가 41%. 제가 지난 3년간 이준석 대표하고 아주 가깝게 지내면서 방송이나 개별적으로 만나서 반드시 분당해라, 그리고 대통령 후보 나와라, 한국의 케네디다 했는데. 이준석 후보가 나와서 8.9% 나왔어요. 그렇기 때문에 선거는 초창기에는 큰소리 좀 치지만, 지금 이제 선거전이 돌입되면 겸손하게 어필해야 되고. 저는 잘못하면 여론조사만 믿으면 안 된다. 그런 생각을 갖습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러면서 정청래 대표가 최근에 부산 갔다가 시장에서 만난 꼬마 아이한테 하정우, 정우 오빠라고 불러봐라 했다가 야당의 질타를 받았고. 또 언론에서도 비판하고 지적하고 그래서 결국 사과하는 일까지 있었거든요?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 잘하는 것도 중요하지만 실수를 말아야 해요. 그러나 실수를 했으면 금세 사과를 해서 국민들의 용서를 받아야죠. 보십시오. 국민의힘이 왜 안 됩니까? 내란, 쿠데타하고도 아직도 사과하지 않고 우리가 잘했다 하고 윤어게인 하고 다니니까 안 되는 거예요.



▷ 주영진 / 앵커 : 정진석 전 비서실장이 출마 선언하고 이런 것도 같은 맥락으로 보시는 겁니까?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그렇죠. 정진석 비서실장을 제가 제일 먼저 한번 윤석열 대통령 비서실장 가는 게 좋겠다 하고 공개적으로 얘기한 사람인데요. 또 정진석 실장이 국회의원 되기 전에 한국일보 기자 할 때부터 잘 알았어요. 참 미안한 소리 같지만, 윤석열 대통령의 비서실장 아니에요? 몰랐다, 알았다가 중요한 게 아니에요. 비서실장이고 윤석열, 김건희가 감옥에 있다고 하면 제가 비서실장 저도 했잖아요 이러면 저는 우선 내란, 이런 쿠데타 비리에 대해서 진심으로 사과합시다. 반성합시다, 이 얘기를 하면서 그래도 옥바라지라도 해 주는 것이 비서실장의 인간적 도리지. 감옥에 두 분을 넣어놓고 나는 몰랐기 때문에 국회의원 나온다, 이건 아니라고 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 주영진의 뉴스브리핑 나오셨고 저희가 아마 시간이 되면 조정식, 김태년 의원에게도 같은 인터뷰를 부탁을 해야겠죠. 형평성은 지켜야 되니까.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그럼요.



▷ 주영진 / 앵커 : 박지원 의원이 생각하는 22대 국회, 후반기 국회의 모습. 여기서 한번 간략하게 정리해 주시죠. 제가 그래서 국회의장이 되려고 합니다.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 저는 모두에도 말씀드렸지만 대한민국은 후반기에 국회의장 이재명 대통령의 2년, 3년이 태평성대가 아닙니다. 굉장히 어려운 때가 되기 때문에, 국회도 일 잘하는 ‘K-국회’를 만들어서 이재명 대통령이 일을 잘할 수 있도록 지원해야 한다. 그래서 내 이름이 박지원이다. 제가 국회의장을 하면 김대중 대통령한테 충성하듯 애국심을 가지고 국가를 위해서 이재명 대통령의 성공을 위해서 국민에게 충성하는 그런 국회의장이 되겠다고 저는 확신합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 민주당 박지원 의원과의 인터뷰였습니다. 말씀 잘 들었습니다.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 감사합니다.



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