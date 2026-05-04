[자막뉴스] "경찰보다 빨랐다" 5살 아이 살해 용의자, 주민들이 직접 잡았다…경찰차 불태우고 "살인마 내놔라" 분노 '활활'

실종됐던 다섯 살 소녀가 숨진 채 발견됐다는 소식에 호주 앨리스스프링스 지역 사회가 분노로 뒤덮였습니다.



현지시간 지난달 25일 잠을 자다 실종된 소녀는 수색 닷새 만인 지난달 30일, 마을 인근 강둑에서 끝내 시신으로 발견됐습니다.



주민들의 분노는 용의자인 47살 남성 제퍼슨 루이스로 향했습니다.



수색 닷새째가 되던 날, 루이스가 자수를 하자 분노한 이웃들은 경찰보다 더 빨리 용의자 루이스를 찾아내 집단 폭행했습니다.



루이스는 의식을 잃은 채 경찰에 체포돼 병원으로 이송됐습니다.



하지만, 소동은 여기서 끝나지 않았습니다.



주민 400여 명이 루이스가 입원한 병원을 에워싸고 "용의자를 내놓으라"며 경찰과 대치한 겁니다.



시위는 순식간에 폭동으로 번졌고, 흥분한 군중은 경찰차와 구급차에 불을 지르며 격렬하게 저항했습니다.



이에 경찰은 최루탄과 고무탄을 쏘며 강제 해산에 나섰습니다.



추가 소요 사태를 막기 위해 용의자를 인근 중심도시 다윈으로 긴급 이송했습니다.



조사 결과, 루이스는 폭행 전과자로 소녀가 실종되기 불과 엿새 전 출소했던 것으로 드러나 더 큰 공분을 사고 있습니다.



사태가 커지자 앤서니 앨버니지 호주 총리도 나서 깊은 애도를 표했습니다.



경찰은 루이스를 살인 혐의로 기소하고 범행 동기는 물론 범행을 도운 조력자가 있는지 등에 대해 수사를 확대하고 있습니다.



(취재: 이현영/ 영상편집: 이현지/ 디자인: 이수민/ 제작: 디지털뉴스부)