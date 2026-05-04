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이 대통령, 조작기소 특검에 "시기·절차 숙의 거쳐 판단을"

강청완 기자
작성 2026.05.04 17:06 조회수
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<앵커>

이재명 대통령이 민주당이 추진하는 '조작기소 특검'과 관련해 국민 의견 수렴을 거쳐 시기와 절차에 대해 당이 잘 판단해달라고 당부했습니다. 야당에서 특검법 자체를 철회해야 한다는 비판이 나왔습니다.

강청완 기자입니다.

<기자>

홍익표 청와대 정무수석은 과거 윤석열 정권과 정치검찰에 의해 자행된 불법 행위와 부당한 수사가 조작 기소 의혹 등에 대한 국정조사를 통해 상당 부분 밝혀졌다고 말했습니다.

또 이를 바로잡기 위한 특검 수사의 필요성에 대해서도 국민적 공감대가 형성됐다고 강조했습니다.

[홍익표/청와대 정무수석 : 특검을 통해 진실을 규명하고 사법적 정의를 바로 세우는 것은 반드시 해야 할 일입니다.]

홍 수석은 다만 이재명 대통령이 특검의 구체적 시기와 절차에 대해선 여당인 민주당이 잘 판단해 달라는 말을 했다고 전했습니다.

[홍익표/청와대 정무수석 : 여당인 민주당이 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐서 판단해 달라고 대통령께서 말씀하셨습니다.]

지난달 30일 민주당이 발의한 이른바 '조작기소' 특검법은 사실상 이 대통령 관련 사건에 대한 공소 취소, 즉 재판을 없앨 수 있는 권한을 특검에 부여하고 있어 '셀프 면죄' 법안이란 비판이 제기됐습니다.

6월 지방선거를 앞두고 중도 표심에 영향을 끼칠 수 있단 우려가 제기되자 이 대통령이 여당을 향해 사실상 속도 조절을 주문한 것으로 풀이됩니다.

국민의힘 오세훈 서울시장 후보를 비롯한 경기, 인천 등 범야권 수도권 광역단체장 후보들은 법안 철회를 요구하는 공동성명을 발표했습니다.

[오세훈/국민의힘 서울시장 후보 : 당연히 셀프 면죄 특검을 추진하는 법안을 철회하도록 민주당에 촉구하는 것이 대통령이 지금 현재 해야 할 일이라고 저는 생각합니다.]

이어 이 대통령이 '임기 중 공소 취소는 없으며 법에 따라 재판을 받겠다'는 대국민 선언을 하라고 요구했습니다.

(영상취재 : 하륭·윤형, 영상편집 : 위원양)
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