[자막뉴스] "6억 원 성과급은 심하잖아!" 결국 분열…'부글부글' 끓던 DX 부문 노조 '총탈퇴'

오는 21일 예고한 파업에 함께 참여하기 위해 삼성전자 주요 3개 노동조합이 꾸린 조직인 '공동투쟁본부'에서 비반도체 분야인 'DX부문' 기반 노조가 빠지기로 했습니다.



노조의 투쟁 요구안이 반도체 부문 성과급에만 집중되면서 노조 내부 부문 간 갈등의 골이 깊어지다가 결국 분열로 이어진 겁니다.



삼성전자 노조 공동투쟁본부 내 삼성전자노조동행은 오늘(4일) '초기업노동조합 삼성전자 지부'와 '전국삼성전자노동조합'에 '2026년 임금교섭 공동교섭단 종료의 건'이라는 제목의 공문을 보냈습니다.



공문에서 삼성전자노조동행은 오늘부로 공동교섭과 공동투쟁에서 빠지겠다고 선언했습니다.



삼성전자노조동행은 대부분 조합원이 가전과 모바일 사업부가 속한 DX 부문 직원입니다.



삼성전자노조동행을 포함한 3개 노조는 지난해 11월 임금협상을 위해 공동교섭단을 꾸렸고, 협상 결렬 이후 지난 3월부터 공동교섭단을 공동투쟁본부로 전환해 사측에 공동 대응을 해왔습니다.



삼성전자노조동행은 공동 대응 철회 이유에 대해 "특정 분야의 조합원이 아닌 전체 조합원 권익을 위한 안건을 내고, 관련 요청을 해도 공동투쟁본부에서는 아무런 응답을 하지 않았다"고 밝혔습니다.



그러면서 "과거부터 지금까지 우리 노조를 향한 지속적인 공격과 비하 사례가 계속되고 있고, 어용노조라는 도가 지나친 악의적 표현도 서슴지 않고 있다"며 노조 내부에서 벌어진 갈등 양상을 고스란히 드러냈습니다.



삼성전자노조동행 내부적으로는 초기업 노조가 주도하는 이번 파업이 고액 성과급을 요구하는 지나친 이기주의로 비칠 수 있다는 점을 우려하고 있습니다.



삼성전자노조동행 관계자는 "일부 부문이 성과급 6억 원을 받으려고 하는 건 사회적으로 봤을 때 삼성전자 이미지가 실추된다고 판단한다"며 내부 투표를 거쳐 결정을 내렸다고 말했습니다.



이번에 공동투쟁 본부에서 빠지는 삼성전자노조동행 노조원은 약 2천3백여 명으로 이중 약 70%가 DX부문 소속입니다.



이들 노조원들은 개인 판단에 따라 자율적으로 이달 파업에 참여할 것으로 보입니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 정용희, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)