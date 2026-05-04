지드래곤, 인종차별 논란 의상 착용…소속사 "문화적 감수성 부족 사과"

가수 지드래곤(본명 권지용)이 공연 의상 논란에 휩싸이며 소속사가 공식 사과했다.



지드래곤은 지난 2일 마카오 아웃도어 퍼포먼스 베뉴에서 열린 'K-SPARK IN MACAU' 무대에 올라 공연을 펼쳤다. 이후 이날 착용한 의상에 적힌 문구가 문제가 되며 논란이 확산됐다.



네덜란드어로 '성적으로 흥분한 사람'을 뜻하는 문구에, 흑인을 의미하는 단어가 디자인된 셔츠는 인종차별적이고 모욕적이라는 지적이 잇달았다. 게다가 해당 문구가 작은 디자인이 아닌 상당한 크기로 프린트되어 있다는 점에서 국제 팬들 사이에서 그 의도를 놓고 의혹과 비판이 이어졌다.



논란이 확산되자 지드래곤의 소속사 갤럭시코퍼레이션은 4일 공식 입장을 통해 사과했다. 소속사는 "공연 의상에 사회적·문화적 맥락상 적절하지 않은 문구가 포함된 점에 대해 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.



이어 "이번 사안을 통해 문화적 감수성과 책임 있는 검토의 중요성을 다시 인식했다"며 "스타일링을 포함한 내부 검토 및 확인 절차 전반을 더욱 면밀히 점검하고 개선하겠다"고 덧붙였다.



또한 "앞으로 아티스트와 관련된 모든 활동에 있어 글로벌 팬들의 다양한 문화적 배경과 가치를 존중할 수 있도록 더욱 세심하고 책임감 있게 임하겠다"고 강조했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)