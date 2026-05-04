"너 말투가 왜 그래?"…'아니근데진짜' 아이오아이, 10년 만에 터진 '매운맛' 폭로전

10년 만에 완전체로 돌아온 그룹 아이오아이(I.O.I)가 그동안 묵혀왔던 거침없는 폭로전과 솔직한 토크로 안방극장을 사로잡는다.



4일 밤 방송되는 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에서는 재결합으로 화제를 모은 아이오아이 멤버들이 출연해 과거 활동 시절의 비하인드 스토리부터 연애관까지 가감 없이 공개할 예정이다.



최근 진행된 녹화에서 멤버들은 과거 전소미와 김도연 사이에 있었던 살벌한 에피소드를 폭로했다. 김도연은 전소미에게 간식을 먹어도 되는지 물었다가 돌아온 답변에 "너 말투가 왜 그래?"라며 화를 냈던 일화를 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다. 이에 전소미는 "언니가 내 말투를 싫어했었다"고 맞받아쳐 '찐자매' 같은 케미를 인증했다.



또한, 서바이벌 당시 1, 2위를 다퉜던 김세정과 전소미 사이의 묘한 기류도 언급됐다. 늘 너그러웠던 김세정이 전소미에게 "이건 예의가 아니지 않냐"며 폭발했던 일화가 공개되자 출연진 모두가 숨을 죽였다는 후문이다.



맏언니 청하의 반전 모습도 공개된다. 평소 온화한 이미지와 달리 "너네 나 언니라고 생각 안 하잖아!"라며 서운함을 쏟아내고 자리를 박차고 나갔던 과거 사건이 밝혀진 것. 최유정은 "당시 정말 심장이 철렁했었다"며 긴박했던 상황을 회상해 긴장감을 더했다.



이 밖에도 이번 컴백곡의 디렉팅을 맡은 전소미가 녹음 도중 자리를 이탈한 사연 등 멤버들 간의 치열했던 작업 비하인드도 공개된다.



'주당' 김세정의 고백도 관전 포인트다. 매일 보상 심리로 술을 마신다는 김세정은 "멤버들이 술자리를 정리할까 봐 화장실까지 참았다"고 밝혀 폭소를 자아냈다. 이어지는 연애 토크에서도 멤버들의 과감한 답변이 쏟아지며 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.



한층 더 성숙하고 솔직해진 아이오아이의 매운맛 토크는 4일 밤 10시 10분 방송될 '아니 근데 진짜!'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)