뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"앤트로픽, 사모펀드들과 합작법인 설립…AI 제품 판매"

조제행 기자
작성 2026.05.04 15:08 조회수
"앤트로픽, 사모펀드들과 합작법인 설립…AI 제품 판매"
▲ 앤트로픽

인공지능(AI) 기업 앤트로픽이 월가 사모펀드 운용사 등과 함께 합작법인을 설립하는 거래를 마무리하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 3일(현지시간) 보도했습니다.

소식통들에 따르면 앤트로픽, 블랙스톤, 헬먼 앤드 프리드먼 등 3사가 합작법인 설립을 위해 각각 3억 달러(약 4천400억 원)를 투자할 것으로 예상됩니다.

이외 골드만삭스도 1억 5천만 달러를 투자할 예정이며 제너럴 애틀랜틱 등 다른 기업들도 투자에 참여하는 것으로 전해졌습니다.

총투자금은 약 15억 달러(약 2조 2천억 원)로 예상되며 합작법인 설립 합의가 이르면 5일 발표될 것으로 알려졌습니다.

합작법인은 사모펀드로부터 투자받은 기업을 포함해 다양한 기업들에 앤트로픽의 AI 제품을 판매하는 것을 목표로 합니다.

경쟁사 오픈AI 역시 같은 목적으로 사모펀드 운영사들과 비슷한 합작법인 설립을 추진 중인 것으로 알려졌습니다.

양사 모두 기업 대상 AI 제품 판매에 열을 올리면서 사모펀드 운영사로부터 투자받은 기업들을 집중 공략하려는 행보입니다.

현재 기업용 AI 시장은 앤트로픽이 앞서는 가운데 오픈AI가 추격하는 양상입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
조제행 기자 사진
조제행 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지