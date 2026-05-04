호르무즈 인근 유조선 피격…국제기구 "위험 수준 여전히 '심각'"

▲ 호르무즈 해협 근처의 모습

호르무즈 해협 인근에서 유조선 한 척이 확인되지 않은 발사체에 의해 피격됐다고 AFP통신이 보도했습니다.보도에 따르면 영국해사무역기구(UKMTO)는 3일(현지시간) "한 유조선이 정체불명의 발사체에 피격됐다고 보고했다"고 밝혔습니다.선원은 모두 안전한 것으로 전해졌습니다.피격된 유조선은 아랍에미리트(UAE) 푸자이라에서 북쪽으로 약 145km 떨어진 해상에서 공격당한 것으로 파악됐습니다.UKMTO는 호르무즈 해협 내 군사작전이 이어짐에 따라 해상 보안 위험 등급을 '심각'(critical)' 상태로 유지한다고 밝혔습니다.UKMTO는 해당 해역을 지나는 선박들에 오만 당국과 협력할 것을 당부하고 미국의 통제가 강화된 구역을 피해 그보다 남쪽에 있는 오만 영해로 우회할 것을 권고했습니다.이번 사건은 중동 휴전 이후에도 미국과 이란 간 협상이 교착 상태를 이어가는 가운데 발생했습니다.이란이 호르무즈 해협을 통제하는 상황에서 미국 역시 이란에 해상 봉쇄로 맞서며 긴장이 지속되고 있습니다.이런 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 중동 시간으로 4일 오전부터 호르무즈 해협에 갇힌 제3국 선박들이 안전하게 빠져나오도록 지원하는 작전을 개시한다고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)