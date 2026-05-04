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4월 5대 은행 주담대 1조 9천104억 원↑…8개월 만에 최대

전형우 기자
작성 2026.05.04 14:54 조회수
4월 5대 은행 주담대 1조 9천104억 원↑…8개월 만에 최대
▲ 시중은행 ATM

지난달 주요 시중은행 주택담보대출 잔액이 8개월 만에 가장 큰 폭으로 늘었습니다.

4일 금융권에 따르면, 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 4월 말 주택담보대출 잔액은 612조 2천443억 원으로, 3월 말보다 1조 9천104억 원 늘었습니다.

이는 작년 8월(+3조 7천12억 원) 이후 8개월 만에 가장 큰 증가 폭입니다.

주택담보대출 잔액은 올해 1월 1조 4천836억 원 줄었다가 2월 5천967억 원 늘었습니다.

이어 3월 3천872억 원 감소했고 4월 들어 다시 증가했습니다.

전체 가계대출 잔액도 3월 말 765조 7천290억 원에서 4월 말 767조 2천960억 원으로 1조 5천670억 원 늘었습니다.

작년 10월(+2조 5천270억 원) 이후 최대 폭 증가입니다.

개인집단대출은 2천201억 원 늘어 2024년 9월(+1조 1천771억 원) 이후 1년 7개월 만에 증가로 전환했습니다.

개인신용대출은 3월 3천475억 원 증가에서 4월 3천182억 원 감소로 돌아섰고, 개인사업자대출은 3천622억 원 늘어 석 달 연속 증가세를 지속했습니다.

4월 말 정기예금 잔액은 937조 1천834억 원으로, 3월 말보다 2천731억 원 줄었습니다.

반면, 정기적금 잔액은 46조 5천673억 원으로 4천95억 원 늘었습니다.

대기성 자금인 요구불예금 잔액은 696조 5천524억 원으로 3조 3천557억 원 줄어 석 달 만에 감소로 전환했습니다.

(사진=연합뉴스)
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