코스피, 사상 첫 장중 6900선 돌파…파죽지세로 '7천피' 턱밑까지

▲ 4일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다.

코스피 지수가 4% 넘게 급등하며 사상 처음으로 장중 6,900선을 넘어섰습니다.4일 한국거래소에 따르면 코스피는 이날 낮 12시 59분 현재 전장보다 302.28포인트(4.58%) 오른 6,901.15를 나타내고 있습니다.2.79% 오른 6,782.93으로 출발한 지수는 개장 직후 잠시 방향성을 가늠하는 모습을 보인 뒤 줄곧 우상향 흐름을 지속, 6,800선을 넘어선 데 이어 6,900선까지 단숨에 돌파했습니다.삼성전자와 SK하이닉스가 각각 4%대와 11%대의 급등세를 보이며 코스피를 끌어올리고 있습니다.특히 SK하이닉스는 '140만닉스'를 달성하며 사상 처음으로 시총 1천조 원을 넘었습니다.외국인과 기관의 쌍끌이 매수가 시장을 강하게 끌어올리고 있습니다.유가증권시장에서 외국인과 기관은 3조 555억 원과 1조 9천226억 원을 순매수 중입니다.반면, 개인은 4조 8천671억 원을 순매도하며 차익을 실현 중입니다.(사진=연합뉴스)