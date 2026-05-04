[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 이재명 대통령이 관련된 12개 사건의 공소 취소 길을 열어놓았다는 그런 분석이 나오고 있죠. 이른바 조작 기소 특검 법안 민주당이 추진하고 있는 상황인데요. 이재명 대통령 홍익표 정무수석을 통해 오늘(4일) 이런 이야기를 했습니다. 특검은 반드시 해야 할 일이지만, 구체적인 시기나 절차에 대해서는 여당인 민주당이 국민 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐서 판단해 달라, 이렇게 이야기를 한 겁니다. 사실상 6월 지방선거 전에는 하지 말고 속도를 조절해 달라는 게 이재명 대통령의 뜻 아니냐는 그런 분석이 정치권에서 나오고 있습니다.



2. 트럼프 미국 대통령 호르무즈 해협에 갇혀 있는 제3국 선박들이 빠져나올 수 있도록 지원하겠다고 말했습니다. 트럼프 대통령이 프로젝트 프리덤으로 명명한 이번 작전이 시작되면 현지에 억류된 우리 선박 26척의 귀환이 앞당겨질 수 있을지에 관심이 쏠리고 있습니다. 이 조치에 대해서 이란은 휴전 위반으로 간주될 것이라고 경고하고 나섰습니다.



3. 오늘도 코스피가 장중 6,900선을 돌파하며 또다시 사상 최고가를 경신했습니다. SK하이닉스는 10% 넘게 급등해서 140만 원을 돌파했습니다. 코스닥도 외국인과 기관의 순매수에 힘입어 오름세를 보이고 있습니다.



4. 북한 여자축구 '내고향 선수단'이 오는 17일 우리나라에 옵니다. 수원FC 위민과 AFC 여자 챔피언스리그 준결승전을 치를 예정인데, 북한 선수단이 한국을 방문하는 것 2018년 이후 8년 만입니다.