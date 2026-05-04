"터질 게 또 터졌다"…'17만 원' 마른오징어 울릉도 왜 이러나 [자막뉴스]

최근 유튜브를 통해 울릉도에서 17만 원짜리 마른오징어가 판매되는 장면이 공개되면서 온라인에서 논쟁이 벌어지고 있습니다.



유튜브 채널 '물 만난 고기'는 어제 '울릉도 정말 망했을까?'라는 제목의 영상을 통해 울릉도 현지 곳곳을 둘러보는 모습을 공개했습니다.



영상 속 유튜버는 관광 중 한 매장에서 마른오징어를 발견했습니다.



처음 가격표를 보고 1만 7000원으로 착각하지만, 곧 실제 판매가격이 17만 원이라는 사실을 알고 당황한 반응이 그대로 카메라에 담겼습니다.



해당 영상이 알려지자 누리꾼들 사이에서는 엇갈린 반응이 나왔습니다.



일부는 "같은 포장지에 담긴 오징어가 쿠팡에선 10미에 63900원에 판매된다" "마른 오징어가 17만 원이면 지나치게 비싸다" 등의 의견을 내며 바가지라고 지적했습니다.



반면 "최근 오징어 자체가 워낙 비싸졌다"는 등 가격을 이해할 수 있다는 반응도 나왔습니다.



울릉도의 '바가지 논란'은 처음이 아닙니다.



과거 한 여행 유튜버는 울릉도의 한 고깃집에서 삼겹살을 주문했지만 비계 비중이 과도하게 높은 고기가 제공됐다고 폭로해 파장이 일었고, 또 다른 유튜버는 예상 요금의 두 배에 달하는 택시 요금을 냈다는 영상을 올리며 '택시 바가지' 논란도 불거졌습니다.



바가지 논란이 계속되면서 울릉도를 찾는 관광객도 계속 줄고 있습니다.



지난 2022년 46만 명으로 정점을 찍은 뒤 2023년 40만 명대, 2024년 38만 명대로 매년 감소하는 흐름을 보입니다.



이번 오징어 가격 논란으로 울릉도의 높은 생활 물가 이미지에 또다시 타격이 불가피할 걸로 보입니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 최강산, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부, 화면출처: 유튜브 '물만난고기')