"경상도 男에 그릇된 고정관념" 비판에…양상국 "불편하게 해드려 죄송하다"

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최근 '김해 왕세자' 캐릭터로 예능에서 주목받고 있는 코미디언 양상국이 발언 논란에 휩싸인 가운데, 소셜미디어를 통해 사과의 뜻을 밝혔다.양상국은 최근 자신의 SNS 댓글을 통해 "불편하게 해 드려 너무 죄송합니다", "맞습니다. 더 노력하겠습니다", "더 조심하겠습니다" 등의 글을 남기며 고개를 숙였다.논란은 지난 2일 공개된 유튜브 채널 '뜬뜬'의 콘텐츠 '핑계고'에서 불거졌다. 당시 양상국은 연애관을 밝히는 과정에서 "여자친구를 한 번도 집에 데려다준 적이 없다. 귀찮다"고 말했고, 유재석이 "가끔 데려다주는 것도 좋다"고 조언하자 "그건 유재석 씨 연애관"이라며 선을 그었다.특히 "서울 남자들은 매번 데려다주지만 우리(경상도 남자)는 아예 안 데려다준다"는 발언이 지역 일반화로 해석되며 비판이 확산됐다. 이후에도 "진심이 없으면 안 한다", "집에 데려다주는 개념이 없다"며 자신의 연애 방식을 거듭 강조했다.같은 자리에서 남창희가 결혼 후 아내를 매일 배웅한다고 밝히자, 양상국은 "잘해주다가 하루 안 데려다주면 '사랑이 끝났구나'라고 생각할 수 있다"며 "아예 안 하는 게 낫다"는 취지의 발언을 이어가기도 했다.이에 대해 한상진은 "고정은 쉽지 않겠다"고 반응했고, 유재석이 재차 조언하자 양상국은 "한 번만 더 이야기하면 혼냅니다"라고 말해 태도 논란까지 더해졌다.영상 공개 이후 온라인 커뮤니티와 SNS에는 비판 여론이 이어졌다. "경상도 남자에 대한 고정관념을 조장한다", "무례함을 솔직함으로 포장한 것 아니냐", "말 한마디로 비호감 되는 건 한순간" 등의 지적이 잇따랐다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)