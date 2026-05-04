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"경상도 男에 그릇된 고정관념" 비판에…양상국 "불편하게 해드려 죄송하다"

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작성 2026.05.04 13:14 조회수
"경상도 男에 그릇된 고정관념" 비판에…양상국 "불편하게 해드려 죄송하다"
최근 '김해 왕세자' 캐릭터로 예능에서 주목받고 있는 코미디언 양상국이 발언 논란에 휩싸인 가운데, 소셜미디어를 통해 사과의 뜻을 밝혔다.

양상국은 최근 자신의 SNS 댓글을 통해 "불편하게 해 드려 너무 죄송합니다", "맞습니다. 더 노력하겠습니다", "더 조심하겠습니다" 등의 글을 남기며 고개를 숙였다.

논란은 지난 2일 공개된 유튜브 채널 '뜬뜬'의 콘텐츠 '핑계고'에서 불거졌다. 당시 양상국은 연애관을 밝히는 과정에서 "여자친구를 한 번도 집에 데려다준 적이 없다. 귀찮다"고 말했고, 유재석이 "가끔 데려다주는 것도 좋다"고 조언하자 "그건 유재석 씨 연애관"이라며 선을 그었다.
양상국

특히 "서울 남자들은 매번 데려다주지만 우리(경상도 남자)는 아예 안 데려다준다"는 발언이 지역 일반화로 해석되며 비판이 확산됐다. 이후에도 "진심이 없으면 안 한다", "집에 데려다주는 개념이 없다"며 자신의 연애 방식을 거듭 강조했다.

같은 자리에서 남창희가 결혼 후 아내를 매일 배웅한다고 밝히자, 양상국은 "잘해주다가 하루 안 데려다주면 '사랑이 끝났구나'라고 생각할 수 있다"며 "아예 안 하는 게 낫다"는 취지의 발언을 이어가기도 했다.
양상국

이에 대해 한상진은 "고정은 쉽지 않겠다"고 반응했고, 유재석이 재차 조언하자 양상국은 "한 번만 더 이야기하면 혼냅니다"라고 말해 태도 논란까지 더해졌다.

영상 공개 이후 온라인 커뮤니티와 SNS에는 비판 여론이 이어졌다. "경상도 남자에 대한 고정관념을 조장한다", "무례함을 솔직함으로 포장한 것 아니냐", "말 한마디로 비호감 되는 건 한순간" 등의 지적이 잇따랐다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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