슈퍼주니어 려욱, 어린이날 맞아 1억 원 기부…취약계층 아동 지원

그룹 슈퍼주니어 멤버 려욱이 어린이날을 맞아 따뜻한 나눔을 실천했다.



국제개발협력 NGO 지파운데이션(대표 박충관)은 4일 려욱이 국내 취약계층 아동 지원을 위해 1억 원을 기부했다고 밝혔다.



이번 기부는 어린이날을 맞아 성장기 아동들이 건강한 환경에서 미래를 준비할 수 있도록 돕기 위한 취지로 이뤄졌다. 기부금은 결식 우려 아동과 보육원 아동을 위한 지원 사업에 각각 5천만 원씩 배분될 예정이다.



지파운데이션은 해당 기부금을 통해 결식 우려 아동에게 식료품 키트와 식비를 지원해 안정적인 식생활을 돕고, 보육원 아동에게는 교육·의료·문화체험을 연계한 통합 지원을 제공할 계획이다. 이를 통해 아동들의 발달 단계에 맞는 성장과 정서적 안정을 지원한다는 방침이다.



박충관 지파운데이션 대표는 "아이들의 오늘과 내일을 함께 고민하며 의미 있는 나눔을 실천해 주신 려욱 님께 깊이 감사드린다"며 "전달된 기부금은 도움이 필요한 아동들에게 실질적인 변화를 만들어낼 수 있도록 투명하게 사용하겠다"고 밝혔다.



한편 려욱은 그룹 및 솔로 활동을 통해 글로벌한 인기를 얻고 있으며, SM엔터테인먼트의 사회공헌 브랜드 'SMile'을 통해 가족 및 지인들과 함께 정기적인 봉사활동에 참여하는 등 꾸준한 나눔 활동을 이어오고 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)