이 대통령, 조작기소 특검 관련 "시기·절차, 숙의 거쳐 민주당이 판단해달라"

▲ 이재명 대통령이 1일 청와대 영빈관에서 열린 노동절 기념식에서 기념사하고 있다.

이재명 대통령이 더불어민주당에서 추진하는 이른바 '조작기소 특검'과 관련해 반드시 해야 할 일이나 시기와 절차는 여당이 민주당이 국민 의견 수렴 과정 등을 거쳐 판단해달라는 입장을 밝혔습니다.홍익표 청와대 정무수석은 오늘(4일) 긴급 브리핑을 통해 "이번 국정조사를 통해 윤석열 정권과 정치 검찰에 의해 자행된 불법행위 및 부당한 수사가 상당 부분 밝혀졌고 이를 바로잡기 위한 특검 수사의 필요성에 대해서도 국민적 공감대가 형성됐다"고 말했습니다.이어 "특검을 통해 진실을 규명하고 사법적 정의를 바로세우는 것은 반드시 해야 할 일"이라면서도 이재명 대통령이 "구체적인 시기와 절차에 대해서는 여당인 민주당이 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐서 판단해달라"고 말했다고 전했습니다 특검 수사가 필요하다는 데는 이견이 없지만, 세부적인 절차나 시기를 정하는 데 있어서는 신중한 숙의가 필요하다며 사실상 6월 지방선거 전 속도 주문을 한 것으로 풀이됩니다.(사진=연합뉴스)