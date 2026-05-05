이란 상대로 한 미국의 AI 전쟁, 25년 전 시작됐다 [취재파일]

'2017년 어느 날, 소수의 인원이 미국 펜타곤의 창문 없는 방에 모였다. 이들은 인공지능(AI)을 미국의 전쟁 수행 방식의 핵심으로 삼기 위한 프로젝트를 시작했다. 그 중심엔 한 군인이 있었다. 미군 병사들의 죽음과, AI로 무장한 중국과의 전쟁 가능성에 대한 두려움에 사로잡혀 있던 해병대 대령 '드류 쿠커(Drew Cukor)'. 쿠커가 이끌었던 '프로젝트 메이븐' 팀은 AI를 전장에 투입하기 위해 박차를 가했다. 이 프로젝트는 적잖은 논란을 촉발시킴과 동시에 미군의 판도를 영원히 바꿔놓았다.'

[뉴스토리] 전쟁 3.0: 누가 방아쇠를 당기는가

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인공지능은 전장에서 이미 "윈도우"처럼 쓰이고 있다

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2001년 아프가니스탄, 2026년 AI 전쟁의 시발점이 됐다

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미국의 AI 전쟁 시스템, 전 세계 전장으로 확산

현실화 된 전쟁 3.0시대, 기술의 발전 쫓아가지 못하는 규범

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AI 전쟁 시대 '휴먼인더루프'가 가능하려면