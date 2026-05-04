HMM 부산 이전 합의…"북항에 랜드마크 사옥"

<앵커>



국내 최대 해운사인 HMM이 부산으로 이전합니다. 그동안 갈등을 빚으며 파업 위기까지 갔던 HMM 노사가 부산 이전을 전격적으로 합의한 것인데요. HMM은 이달 안에 법적절차를 마무리하고, 북항에 랜드마크급 사옥을 새로 짓겠다는 계획도 밝혔습니다.



KNN 황보람 기자입니다.



<기자>



세계 8위이자 국내 최대 해운사인 HMM이 본사를 부산으로 이전합니다.



이재명 대통령의 대선 공약이기도 했던 HMM 부산 이전은 그동안 육상 노조의 강력한 반발 속에 쉽게 합의에 이르지 못했습니다.



노조는 당장 이번 달 파업까지 예고를 했었는데, 중동전쟁 등 파업으로 인한 파장 등을 고려해 결국 노사가 전격적인 합의에 이르렀습니다.



[정성철/HMM 육상노조지부장 : 사실 오늘 이 자리에 오기까지 상당히 많은 고민과 또 조합원들의 우려가 있었습니다. 그럼에도 불구하고 대승적 차원에서 이 자리에 오게 됐습니다.]



HMM은 8일 열리는 임시 주주총회에서 본사 소재지 관련 정관을 변경하고, 이전 등기 등 법적 절차를 5월 안에 마무리할 계획입니다.



구체적인 이전 규모와 시기는 협의가 더 진행될 예정인 가운데, HMM은 북항에 랜드마크급 사옥을 지을 계획도 내놨습니다.



[최원혁/HMM 대표이사 : 저희 직원들이 내려간다고 그러면 지금 현재 부산을 대표하는 좀 뭔가 상징적인 건물을, 저희가 사옥을 좀 제대로 지어야겠다.]



HMM 부산 이전을 위한 구체적인 지원 방안을 검토하고 있는 해수부는 총력 지원을 약속했습니다.



[황종우/해양수산부 장관 : 해양수도 부산 건설에 한 발짝 더 다가서는 상징적이고 희망적인 메시지입니다. (HMM) 본사의 부산 이전이 원활히 이뤄질 수 있도록 최선의 지원을 다하겠습니다.]



부산상공회의소는 HMM 본사 이전이 완료되면, 앞으로 5년 동안 15조 원 이상의 경제적 파급 효과와 2만 명 이상의 고용 창출이 가능할 것으로 전망하고 있습니다.



(영상취재 박언국 KNN)



KNN 황보람